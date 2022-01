Zum zweiten Mal wurde am Montagabend auf dem Platz vor evangelischer Kirche und Rathaus eine Menschenkette gebildet, um damit ein Zeichen der Solidarität in der Pandemie zu setzen, zu zeigen, dass die „Spaziergänger“ nicht die Mehrheit in diesem Land haben, sondern im Gegenteil, es die Mehrheit ist, die hinter den getroffenen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus steht.

Wenn sich

...