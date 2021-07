Wer kennt sie nicht, die Geschichten vom Michel aus Lönneberga, der es immer gut meint und stets am Ende im Schuppen sitzt und seine Schnitzereien-Sammlung erweitert. Wolfgang Messner vom Blinklichter Theater hatte drei Geschichten aus der Feder von Astrid Lindgren im Gepäck, als er am Freitagvormittag in der Lußhardtschule zu Gast war und sich der Vorhang – Corona-bedingt in verschiedenen

...