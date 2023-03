Mit dem E-Fahrzeug geht es wie von Geisterhand über die Piste

Neulußheim. Mitte März fand die Jahreshauptversammlung des Modellautoclubs Fun Racers Neulußheim statt. Vorsitzender Klaus Birk berichtete über die Mitgliederentwicklung und die allgemeine Situation des Vereins. Es gab etliche Neueintritte.

Anschließend wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres thematisiert: die Teilnahme am Ferienspaß und verschiedene Tätigkeiten rund um die Geländepflege. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Arbeitseinsätze der Mitglieder notwendig sein, um das Streckengelände in Ordnung zu halten.

Unter anderem muss der Fahrerstand neu gestrichen und der Zaun repariert werden. Der Jahresplan für die Arbeitseinsätze ist auf der Homepage (www.mac-fun-racers.de) zu finden.

Nach dem Bericht des Vorstands bestätigten die Kassenprüfer die einwandfreie Führung der Kasse durch den Schatzmeister Harald Herre. Anschließend standen die Neuwahlen der Kassenprüfer an. Gisela Birk und Kai Tobler wurden wiedergewählt. In weiteren Tagesordnungspunkten wurde der Teilnahme am Ferienspaß 2023 zugestimmt.

Eigene Fahrzeuge für Nachwuchs

Nach der Sitzung bedankte sich Vorsitzender Klaus Birk bei den anwesenden Mitgliedern für den harmonischen Verlauf der Versammlung und schloss den offiziellen Teil des Abends.

Hinweisen möchte der Verein außerdem auf das Jugendtraining, das ab April jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr stattfindet. Der Verein besitzt eigene Elektro-Offroad-Modellautos, so dass die Möglichkeit besteht, das Fahren von ferngelenkten Autos einmal selbst auszuprobieren. zg