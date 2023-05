Mit dem Rad CO2 sparen

Neulußheim. Die Gemeindeverwaltung freut sich darauf, erneut Autofahrer und Fußgänger zum Radeln zu animieren. Los geht es mit dem Stadtradeln am Sonntag, 7. Mai, und beendet wird die Aktion am Pfingstsamstag, 27. Mai.

Die mit dem Fahrrad zurückgelegte Strecken können nach Anmeldung beim „Stadtradeln-Portal“ gemeldet werden. Daneben ist es auch möglich, seine zurückgelegten Strecken aufzuschreiben und nach dem Aktionszeitraum beim Kulturamt vorzulegen – hier werden dann die Strecken nachträglich unter der ausgesuchten Abteilung und mit Namen verbucht.

Anmelden jederzeit möglich

Letztes Jahr hatten 210 Teilnehmer in 17 Teams für die Umwelt in die Pedale getreten und somit Unglaubliche 47 809 Kilometer zurückgelegt, was eine Einsparung von 7362,6 Tonnen CO2 entspricht.

Um es für die „Vielfahrer“ etwas spannender zu machen, gibt es neu ein Team „Rennradler Neulußheim – Radeln wie Profis“. In diesem Team können sich die „Vielfahrer“ gegenseitig puschen.

Übrigens: Auch wenn die Aktion schon begonnen hat, es kann sich jederzeit angemeldet werden – jeder Kilometer zählt. zg