Mit dem Rad zum Golfturnier

Neulußheim. Nur weil gerade Pause bei den Chorproben ist, muss ein Verein ja nicht untätig sein: So hat der Frauenchor Women’s Voice erneut beim Ferienspaß der Gemeinde Neulußheim mitgewirkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der bewährten Leitung von Uschi Wilms und ihrem Team starteten elf Kinder zu einer Fahrradtour nach St. Leon-Rot, um dort ein Minigolf-Turnier auszutragen. Schon nach wenigen Metern gab es eine Fahrradpanne, eine Kette war heruntergesprungen. In gemeinschaftlicher Arbeit und mit handwerklichem Geschick gelang es im Handumdrehen das Malheur zu beheben.

Am Minigolfplatz angekommen, erwartete die Gruppe schon die Proviantmeisterin. Vier Teams, jeweils von einem Betreuer begleitet, lieferten sich anschließend einen spannenden Wettkampf. Selbstverständlich überwachten die jungen Spieler ganz genau die Auszählung und rechneten mit dem Handy nach, ob auch ja nicht geschummelt wurde. Die folgende Stärkung mit kalten Getränken, Muffins und Eis hatten sich alle verdient.

Mehr zum Thema SPD-Ortsverein Neulußheimer Ferienkinder erkunden den Kriegbach: Was tummelt sich im Wasser? Mehr erfahren Neulußheim Woche für Kinder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interview der Woche „Es macht richtig Spaß“ Mehr erfahren

Die Rückfahrt nach Neulußheim verlief problemlos und am Alten Bahnhof wurde dann die Siegerehrung vorgenommen. An diesem Tag gab es nur Gewinner. Alle Kinder erhielten eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Vor der Heimfahrt stimmten alle gemeinsam den Kanon „Bruder Jakob“ an. hu