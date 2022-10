Mit jedem Tag schwindet die Scheu ein Stück mehr

Neulußheim. „Wie hört es sich an, wenn ein Kind ertrinkt?“ Bei dieser Radiowerbung des DLRG stockt so manchen der Atem, wenn nach der Frage eine unerträgliche Stille im Radio herrscht. Hier wird – wenn auch auf eine beeindruckende und auch schockierende Art und Weise – darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen lernen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Nachrichten hört man immer wieder von Badeunfällen. Die Schwimmkurse sind überfüllt, die Wartelisten unendlich lang. Umso glücklicher macht es den evangelischen Kindergarten im Podey-Haus, dass in Zusammenarbeit mit Tatjana Sturm, der Förderung des Landes Baden-Württemberg und letztendlich der guten Organisation und großen Bereitschaft des gesamten Teams ein Wassergewöhnungskurs während der Kindergartenzeit angeboten werden konnte.

Mit dem Bus ins Aquadrom

Zwei Wochen lang fuhr täglich ein Kleinteam mit den angemeldeten „Schwimmkindern“ (Kinder, die jetzt in die Schule kommen und die neuen Schulanfänger: die „Grashüpfer“) mit einem Kleinbus nach Hockenheim zum Aquadrom. Hier wurden die Kinder von Tatjana Sturm, die den Wassergewöhnungskurs leitet, empfangen. Raus aus den Kleidern, rein in die Badesachen ging es dann in Richtung Wasser. Spielerisch wurden die Kinder Schritt für Schritt und Tag für Tag an das Wasser gewöhnt und machten unterschiedliche Übungen im, am und auch unter Wasser.

Mehr zum Thema Konflikte Seoul: Nordkorea feuert erneut Artilleriegeschosse ab Mehr erfahren Konflikte Südkorea und Nordkorea geben Warnschüsse an Seegrenze ab Mehr erfahren

Ziel der Wassergewöhnung ist das Untertauchen, blubbern durch Mund und Nase, das Schweben in Bauch- und Rückenlage, das Abstoßen und gleiten wie eine Rakete durchs Wasser, öffnen der Augen unter Wasser und Rakete mit Beinantrieb. Auch der Sprung vom Beckenrand ins flache Wasser wurde geübt. Manche Kinder waren sogar so mutig und haben sich getraut vom Sprungbrett ins 3,40 Meter tiefe Wasser zu springen.

Bei all den Übungen waren die Kinder Handwerker, Feuerwehrleute, Monster, Astronauten und manche waren sogar als Partygang unterwegs im Wasser. So verbrachten die Kinder zwei Wochen ihren Kindergartenalltag, statt wie gewohnt in ihren Gruppen, im Schwimmbad und hatten ihren Freunden bei der Rückkehr in den Kindergarten immer viel zu erzählen.

Stolze Rückkehrer

Ganz stolz kamen die „Schwimmkinder“ am letzten Tag des zweiwöchigen Wassergewöhnungskurses mit einem Abzeichen und einer Urkunde in der Hand zurück in den Kindergarten und zeigten den Großen und Kleinen in ihren Gruppen was sie alles schon im und unter Wasser können.

Nicht nur die Kinder haben in den beiden Wochen bemerkt, wie viel Neues sie dazugelernt und erfahren haben, sondern auch für das Team des evangelischen Kindergartens war es eine Bereicherung, zu beobachten, wie sehr sich die Kinder in den zwei Wochen immer mehr zugetraut haben und sicherer im Wasser wurden, ein Stück Sicherheit gewannen. zg