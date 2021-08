Samstagmorgen. Frühstück ist rum, Einkaufsliste geschrieben, schnell per App einen Pkw für die Fahrt in den Supermarkt reserviert und los gehts. In der Ortsmitte steht das Fahrzeug – vollgetankt, natürlich mit Ökostrom – mit der App wird es entriegelt und nach dem Einkauf und der Rückkehr an seinen Standort verriegelt, während zugleich die Nutzung ebenfalls per Smartphone verrechnet

...