Neulußheim. Homeoffice und Homeschooling sind dank der Corona-Krise in der Gesellschaft angekommen, in der Arbeitswelt haben Videokonferenzen Geschäftsreisen abgelöst und per Internet halten viele Menschen Kontakt. Wenn die Pandemie eines deutlich gemacht hat, dann die Bedeutung des Internets, insbesondere die des schnellen Internets, nach dem die Nachfrage kräftig am Steigen ist.

Wie Bürgermeister Gunther Hoffmann in der Sitzung des Gemeinderates ausführte, ist die Gemeinde Mitglied im High-Speed-Netz-Rhein-Neckar. Ein Zweckverband des Rhein-Neckar-Kreises, dem alle 54 kreisangehörigen Kommunen beigetreten sind. Zweck des Verbandes ist es, den Glasfaserausbau insbesondere im ländlichen Raum voranzutreiben. Mittlerweile steht im Kreisgebiet ein 390 Kilometer langer Backbone, der alle Städte und Gemeinde mit dem schnellen Internet verbindet.

„Ort ist recht gut erschlossen“

Nach und nach soll nun der Ausbau innerhalb der Gemarkungsgrenzen erfolgen. Und zwar nach einer Prioritätsliste, bei der die „weißen Flecken“ im Kreisgebiet, sprich jene Gebiete, in denen das Internet bisher eher rudimentär vorhanden war, an erster Stelle stehen. Und dazu gehört Neulußheim mit Sicherheit nicht, „unser Ort ist recht gut erschlossen“, wie Hoffmann betont.

Weshalb es der Bürgermeister bisher mit dem Ausbau des Netzes im Ort auch nicht eilig hatte. Denn in diesem Fall müsste die Gemeinde in Vorleistung treten und anschließend versuchen, die Kosten mit möglichst vielen Menschen, die sich an das Netz anschließen, zu refinanzieren. Wobei es, wie Hoffmann vorrechnete, um Millionenbeträge geht, die Schätzung reichten von drei bis 15 Millionen. Und angesichts der guten Versorgung sei es ungewiss, ob sich genügend Abnehmer für das neue Netz finden lassen.

Fragen, die die Deutsche Glasfaser nicht beschäftigen. Sie bot der Gemeinde nun an, das Glasfasernetz auf eigene Kosten auszubauen und entsprechend zu vermarkten. Die Gesellschaft ist schon in Karlsruhe tätig und kam mit ihrem Angebot nun auf die Kommunen St. Leon, Altlußheim, Reilingen und Neulußheim zu. In diesen vier Gemeinden will sie den Ausbau der Glasfasernetze übernehmen, vorausgesetzt, es finden sich innerhalb dieses Gebietes mindestens 40 Prozent der Haushalte bereit, mitzumachen.

40 Prozent sind ein sportliches Ziel, merkte Hoffmann an, verwies aber auf andere Gebiete, in denen die Deutsche Glasfaser ruckzuck 30 Prozent der Haushalt auf ihrer Seite hatte. „Es scheint zu laufen.“ Hoffmann riet dazu, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser abzuschließen, „bevor wir selbst Geld in die Hand nehmen müssen“. Letztlich habe die Gemeinde nichts zu verlieren, könne bei dem Angebot nur gewinnen. Und auch die Mitgliedschaft im Zweckverband sei kein Hindernis, dessen Verantwortliche hätten signalisiert, den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau nicht verhindern zu wollen.

Gemeinde spart Geld

Sven Nitsche (FWV) bekundete seine Freude über die der Gemeinde angebotene Chance, mit der eine langjährige Forderung seiner Fraktion nun in die Tat umgesetzt werde. Mit dem Angebot werde dem wachsenden Bedarf nach schnellem Internet Rechnung getragen und die Gemeinde spare obendrein noch Geld. Von den Sprechern der anderen Fraktionen wurde das Angebot gleichfalls begrüßt. Ingeborg Bamberg (WfN) regte noch an, sollte das Projekt scheitern, es zumindest in dem überschaubaren Bereich zwischen Neulußheimer und Altlußheimer Gewerbegebiet in die Tat umzusetzen.

Nach dem einstimmigen Beschluss zum Abschluss des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser rechnet Hoffmann mit einem zügigen Ausbau des Netzes in der Gemeinde. Offen sei nur die Frage, wann die Gesellschaft mit der Vermarktung beginne, was letztlich auch von der Corona-Situation abhänge.