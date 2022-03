Müllsammeln in Neulußheim: Selbst ein BH findet sich

Neulußheim. Sinnvolles tun und dabei Spaß haben – unter diesem Motto verlief die dritte von Wir für Neulußheim initiierte Dreck-weg-Aktion überaus erfolgreich, heißt es in einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im vergangenen Jahr hat sich die pandemiebedingte dezentrale Organisation sehr bewährt“, erläutert Vorsitzende Ingeborg Bamberg, die das Modell in diesem Jahr aufgriff und nach dem bewährten Muster erneut in den Kalender aufnahm.

Mit Geräten ausgestattet

3 Bilder Louis Schönheim staunt nicht schlecht, was da an seinem Greifer hängt. © Bamberg

„Im Vorfeld wurden die Teilnehmenden von uns mit dem notwendigen Equipment ausgestattet, ebenso erfolgte das Einsammeln der Müllsäcke durch den Verein. Das Zeitfenster zum Müllsammeln konnten sich die Teilnehmer dann selbst einteilen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und von dieser Möglichkeit machten in diesem Jahr auch viele Familien Gebrauch. Und die hatten ob der exotischen Fundsachen auch viel Spaß bei der Arbeit. Denn außer dem üblichen Unrat wie Verpackungen, Flaschen und Zigarettenkippen waren auch wieder einige kuriose Fundstücke von den Sammlern zu bewundern. Oder wie kommt wohl der Damen-Büstenhalter ins Gebüsch?

Am Ende des Tages waren die Bereiche rund um den Friedhof, Netto, Pusteblume, Halfpipe und die Streuobstwiese in der Waghäuseler Straße sowie der Feldweg verlängerte Reilinger Straße vom Unrat befreit. „Die Entsorgung des Mülls übernahm der Bauhof, ein Dankeschön von unserer Seite für die unkomplizierte Zusammenarbeit“, freut sich Bamberg am Ende der gelungenen Säuberungsaktion. ib