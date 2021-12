Mützen für die Kinder

Neulußheim. Seit Ende November ruht der Spielbetrieb. Auch Hallenturniere finden nicht statt. Dennoch, eine Weihnachtsfeier lässt man sich nicht nehmen. Das dachte sich der Förderverein der Jugendabteilung des SC Olympia Neulußheim und stellte ein Konzept auf, wie eine Weihnachtsfeier unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung stattfinden kann. „Statt einer Veranstaltung im Haus der Feuerwehr gab es eine Veranstaltung im Freien“, erklärte Jugendleiter Reiner Merkel.

Da das Wetter mitspielte, konnte alles auch wie gewohnt starten. Zwei Wannen, die mit einem Lagerfeuer vorbereitet wurden, konnten auf die freie Fläche geschoben werden. Die Bäckerei Bauer stellte Teig für das Stockbrotgrillen zur Verfügung. Bei Weihnachtsmusik gab es Bratwurst vom Grill im Brötchen und dazu heißen Orangensaft – kostenlos für alle Mitglieder der Jugendabteilung. Damit nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Gelände waren, wurde die Feier in mehrere kleine Gruppierungen eingeteilt. Jede Gruppe durfte eine gewisse Zeitspanne verweilen, bevor die nächste Gruppe kommen durfte. Mehr als 200 Kinder kamen über den Tag verteilt und wurden durch Oliver Huber und Simon Heid am Grill, Sabine Merkel als Mitglied des Fördervereins beim Orangensaft bewirtet. Die Geschenkübergabe wurde durch die stellvertretende Jugendleiterin Steffi Ternes vorgenommen. Als Geschenk hat sich der Förderverein etwas Besonderes einfallen lassen. „Da wir in diesem Winter in keine Halle gehen werden, gab es Mützen für die ganze Jugendabteilung“, berichtet Merkel. „So kann auch das Training bei kalten Temperaturen im Freien stattfinden.“ Formell gab es einen Scheck an die Jugendabteilung vom Förderverein in Höhe von 2500 Euro.