Nächster Termin auf dem Messplatz

Neulußheim. Am Samstag, 25. September, findet von 9 bis 12 Uhr unter gewohnten Corona-Bedingungen auf dem Neulußheimer Messplatz an der Goethestraße wieder eine Papiersammlung statt. Die Anlieferer bleiben dabei im Auto sitzen. Die Helfer vom Haus Kunterbunt und des Johanneskindergartens entnehmen das Papier direkt aus dem Kofferraum. Zur An- und Abfahrt sollen alle Zufahrten benutzt und auf die Einweiser geachtet werden.

„Bitte helfen Sie mit, dass alles geordnet und unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen abläuft“, rufen die Organisatoren auf. „Bitte haben Sie Verständnis – es ist zu aller Sicherheit und Gesundheit.“ Fragen zur Sammlung beantwortet Sven Nitsche unter Telefon 06205/3 83 44. sn/zg