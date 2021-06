Neue Gebühr soll Bauarbeiten in Neulußheim Beine machen

Neulußheim. Die evangelische Landeskirche organisiert sich neu, eröffnete Bürgermeister Gunther Hoffmann in der jüngsten Ratssitzung den Tagesordnungspunkt über die Anpassung der Finanzierungsvereinbarung zwischen der politischen und der evangelischen Kirchengemeinde. Ein Verwaltungsakt, wie der Bürgermeister festhielt, für die Eltern bleibt alles beim Alten.

Denn die Neuorganisation bedeutet auch, dass die evangelische Kirchengemeinde dem evangelischen Verwaltungszweckverband Rhein-Neckar die Verwaltungsgeschäftsführung für Kindertagesstätten zum 1. Juli übertragen muss. Konkret geht es dabei um den Kindergarten im Podey-Haus und um, wie Hoffman erwartet, eine Verteuerung der Verwaltungsgebühren. Immerhin war der Sitzungsvorlage zu entnehmen, dass diese bis 2029 um rund 30 Prozent steigen werden.

Dennoch empfahl Hoffmann der neuen Vereinbarung, sie ist im Zuge der Umstrukturierung notwendig, zuzustimmen. Denn zum einen käme der Kindergarten in Trägerschaft der evangelischen Kirche die Gemeinde noch immer billiger, als wenn er ihn selber betreiben würde. Auch wenn die Differenz zwischen beiden Modellen immer kleiner werde. Zum anderen würde mit der Trägerschaft durch die Kirche die Vielfalt des Angebots vergrößert, zum anderen sei die Landeskirche eins, die Kirchengemeinde vor Ort ein anderes und „die macht einen Super-Job“.

„Geben ist seliger . . .“

Andreas Sturm (CDU) sah für den Rat wenig Spielraum, entweder man stimme zu oder betreibe den Kindergarten selbst. Unter fiskalischen Gesichtspunkten bedeute die Änderung höhere Ausgaben, doch müsse man feststellen, so Sturm, dass auch die Vorgaben an die Kindergärten höher würden. Unter ideellen Gesichtspunkten falle das engagierte Team vor Ort in die Waagschale, betonte er und verwies auf die vielen Angebote im Kindergarten, die die Gemeinde selbst nicht abbilden könne. „Geben ist seliger denn nehmen“, zeigte er sich philosophisch und stimmte der Vereinbarung zu.

Hanspeter Rausch lobte gleichermaßen das „tolle Engagement der Kirche vor Ort“ und betonte, dass es nur um Abrechnungsmodalitäten gehe, nicht um die Zusammenarbeit zwischen der politischen und der Kirchengemeinde.

Sven Nitsche (FWV) wollte die skizzierte Kostensteigerung so nicht stehenlassen, immerhin fuße sie zu großen Teilen auf gesetzlichen Vorgaben und immer neuen Vorschriften. Würde die Gemeinde die Einrichtung betreiben, seien Steigerungen gleichfalls einzukalkulieren. Unterm Strich geht es ihm jedoch ums Ehrenamt vor Ort, das innerhalb des Kindergartens geleistet werde.

„Wir haben keine Entscheidungsgewalt“, stellte Monika Schroth (Grüne) fest. Eine Ablehnung der Vereinbarung wolle niemand, damit stünde zugleich die Frage der Trägerschaft im Raum. An der solle jedoch nicht gerüttelt werden, im Podey-Kindergarten werde gute Arbeit geleistet.

Ingeborg Bamberg (WfN) erinnert an eine Zahl – 3241. Diese entspreche den Arbeitsstunden, die von den Eltern der Podey-Kinder im Ehrenamt bei diversen Aktionen, von Bau- bis Pflegearbeiten rund um Haus und Grundstück, erbracht würden. Weshalb sie der neuen Vereinbarung zustimmte. Wie die anderen Fraktionen gleichermaßen.

Zu befassen hatte sich der Rat mit einem Antrag der FWV-Fraktion, der zum Ziel hat, die Gehwege und Straßen von Dauerbaustellen zu befreien. Dies geht am besten über eine Gebühr, weshalb Hoffman dem Rat die Einführung einer Sondernutzungsgebühr vorschlug. Demnach soll ein Obolus erhoben werden, wenn Gerüste, Bauhütten, Container, Kräne oder anderes auf Dauer zu einem Hemmnis werden. Ist der Gehweg blockiert sollen 100 Euro im Monat fällig werden, bei einer teilweisen Straßensperrung 150 Euro und bei einer Vollsperrung 200 Euro im Monat. Wobei der erste Monat kostenfrei bleiben soll.

Wie Sven Nitsche erläuterte, gehe es seiner Fraktion darum, dass Sondernutzungen, durch die Gehwege und Straßen blockiert würden, nicht zeitlich ausufern, wie dies in der letzten Zeit öfters der Fall war.

Claudia Piorr (WfN) sprach sich dafür aus, zwischen Renovierungsarbeiten und Neubauten zu unterscheiden, letztere würden in der Regel länger dauern. Weshalb sie die Karenzzeit auf vier Monate ausdehnen wollte.

Monika Schroth begrüßte den Antrag, ging mit dem Ziel, Gehwege nur kurz zu blockieren, konform. Sie sprach sich dafür aus, die gebührenfreie Zeit an der Art des Vorhabens auszurichten, und wollte in zwei Jahren erneut über den Punkt diskutieren, um gegebenenfalls die Gebühren nachjustieren zu können.

Umsetzung über Baubehörde

Auf jeden Fall, so Schroth, dürfe es Zustände wie durch die Baustelle an der Ecke Tulla- und Altlußheimer Straße, wo der Gehweg gefühlte Ewigkeiten blockiert sei, nicht mehr geben. Was sie im weiteren Verlauf der Sitzung, bei den Anfragen mit Blick auf den provisorischen Zebrastreifen in der Altlußheimer Straße nochmals monierte.

Hanspeter Rausch stieß ins gleiche Horn, sprach von provozierenden Beispielen im Ort. Für ihn stellte sich allerdings die Frage, wie die neue Satzung umgesetzt werden könne. Die bürokratischen Kosten dürfen nicht zu hoch werden, sprach er sich für eine Regulierung über die Behörde in Hockenheim aus. Die Umsetzung der Vorgaben übernehme die Baubehörde in Hockenheim, erwiderte Ordnungsamtsleiter Kai Tobler.

Thomas Birkenmaier (CDU) bezeichnete den Antrag als theoretisch gut, in der Praxis mit 100 Euro im Monat als kaum abschreckend bei großen Bauvorhaben. Da der Verwaltungsaufwand dank der Abwicklung über Hockenheim gering sei, konnte er der Vorlage dennoch zustimmen.

Auf den Einwand von Dr. Markus Hartmann (Grüne), „es muss wehtun“, eine höhere Gebühr zu verlangen, antwortete Hoffmann, dass die Gemeinde mit der Gebühr wohl nicht reich werde, Vorhaben wie das genannte an der Ecke Tulla- und Altlußheimer Straße stünde höchstens alle fünf Jahre auf der Tagesordnung.

Letztlich entschied sich der Rat mehrheitlich auf einen zweijährigen Probelauf der Gebührensatzung. Danach soll im Rat eine Bilanz erstellt werden.