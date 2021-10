Neue Konfirmanden stellen sich vor

Neulußheim. Der neue Konfirmationsjahrgang stellt sich im Gottesdienst am Sonntag, 24. Oktober, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche der Gemeinde vor. Mit einer Sache die ihnen am Herzen liegt, werden sich 17 Jugendliche vor die Gemeinde stellen.

Vikarin Joanna Notheis wird in der Predigt darauf eingehen, wie Christen Böses mit Gutem überwinden können. Pfarrerin Katharina Garben und Organist Gerhard Müller sowie der Kirchengemeinderat gestalten den Gottesdienst mit. Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine Abendmahlsandacht im Kirchgarten statt.

In der Kirche besteht Maskenpflicht und Abstandsgebot, am Eingang werden die Kontaktdaten erfasst. Im Freien entfällt die Maskenpflicht. Eine Anmeldung zu beiden Gottesdiensten ist nicht erforderlich, erleichtert aber die Planung. zg