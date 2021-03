Neulußheim. Mit einer kompakten Tagesordnung wird sich der Rat auf seiner Sitzung am Donnerstag, 18. März, 19 Uhr, im Haus der Feuerwehr befassen. Dabei wird es unter anderem um die Varianten für den Straßenbau im Baugebiet Zeppelinstraße West gehen, das nun endgültig auf den Weg gebracht wird.

Vorab wird sich der Rat mit dem Beitritt der Gemeindebücherei zur Metropol-Card und zu metropolbib befassen. Metropolbib ermöglich den Zugang zu rund 55 000 E-Medien und zum Pressreader mit 7500 internationalen Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen. Und mit der Metropol-Card für 24 Euro könne die Bürger ein Jahr lang 35 Bibliotheken mit 80 Ausleihstellen innerhalb der Metropolregion nutzen.

Der westliche Teil der Zeppelinstraße soll bebaut und in diesem Zug die Straße selbst neu gestaltet werden. © Lenhardt

Beschlossen werden soll die Umstellung der Beleuchtung an der Lußhardtschule auf LED-Technik samt dem Einbau neuer Decken. Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, eine sinnvolle Maßnahme, die mit der Demontage der alten Decken und der Montage neuer Akustikdecken verbunden werden soll. Ferner müssen aus Brandschutzgründen die Versorgungsleitungen in den Treppenräumen feuerhemmend abgetrennt werden. Für die Maßnahmen sind rund 140 000 Euro veranschlagt. Sie soll überwiegend in den Ferien durchgeführt werden, beginnend mit den diesjährigen Sommerferien und mit denen im kommenden Jahr endend.

Satzung wird geändert

Befassen wird sich der Rat mit einer Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar, dessen Ziel eine leistungsgerechte Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen im Kreisgebiet ist. Im Wesentlichen geht es bei der Änderung um einen Passus, der künftig die Durchführung von Sitzungen per Videokonferenzen, also ohne persönliche Anwesenheit, ermöglichen soll.

Entscheiden wird der Rat über die künftige Gestaltung der Zeppelinstraße, deren westliche Seite bebaut werden soll. Dieses neue Baugebiet macht eine Sanierung der Straße erforderlich, die obendrein neu gestaltet werden soll. Dabei hat der Rat die Wahl zwischen verschiedenen Varianten, Favorit ist eine Ausführung mit Einzelbaumscheiben, farblicher Absetzung und Berücksichtigung der Lage der Gasleitung.

Bekanntgaben und Verschiedenes runden den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Während der Sitzung besteht Maskenpflicht. aw