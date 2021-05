Neue Standorte mit neuen Aufgaben

Neulußheim. Der Turnerbund Germania bietet derzeit ein Bewegungsangebot für Jedermann an (wir berichteten). Jede Woche wechseln die Übungen sowie auch die Standorte der Stationen. Ab dem heutigen Montag, 10. Mai, sind die Aufgaben an folgenden Stellen im Ort zu finden: Bank am Fußweg Waghäuseler Straße (Ecke Altreutweg); katholische Kirche Neulußheim (Fläche links vom Eingangsbereich); Am Teich (Langebrückerstraße/Ecke Potsdamer Straße); Turnhalle am Messplatz.

Wer möchte, kann sich die Laufkarte ausdrucken und etwas gewinnen. Sie ist auf der Vereinshomepage www.tbg-neulussheim.de unter „Beitrittserklärung & weitere Dokumente“ zu finden. Der TBG bittet darum, die Stationskarten an den jeweiligen Bewegungsstandorten zu belassen, damit alle Interessierten teilnehmen können. Fehlende Karten können per E-Mail an kontakt@tbg-neulussheim.de gemeldet werden (Standort unbedingt angeben). vas/zg