Neuigkeiten der Kirche per Newsletter erhalten

Neulußheim. Was gibt es Neues rund um den Kirchturm? Was steht in den kommenden Wochen in der Kirchengemeinde auf dem Programm? Und was ist in den vergangenen Wochen passiert? Werden noch Helfer für eine Veranstaltung gebraucht?

Diese und viele weitere Informationen gibt es in einem E-Mail-Newsletter, den die evangelische Kirchengemeinde verschickt. Die erste Ausgabe ist für Juli geplant.

Wer den Newsletter zugeschickt bekommen möchte, kann sich in die Mailingliste eintragen lassen. Dafür muss eine E-Mail an das Pfarramt, neulussheim@kbz.ekiba.de, geschrieben werden. zg