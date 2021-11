Neulußheim: Kleiderstube der Arbeiterwohlfahrt spendet 1000 Euro an Einrichtungen

Neulußheim. Über eine Spende von insgesamt 1000 Euro durften sich vor einigen Tagen vier Empfänger freuen. Das Geld kommt aus den Einnahmen der Kleiderstube der Arbeiterwohlfahrt (Awo), in der jeden Samstag an jedermann – also ohne Berechtigungsnachweis – Kleidungsstücke, Bettwäsche, Handtücher oder Haushaltsgegenstände gegen einen kleinen Betrag an sogenannte „Abholer“ abgegeben werden.

Da wäre zum einen der Jugendtreff Point, der seit einigen Wochen seine neuen Räumlichkeiten in der Alten Schule Bau A bezogen hat und mit der Spende neue Sitzkissen anschaffen möchte.

Schulprogramm wird unterstützt

Des Weiteren der Förderverein der Schülerfreunde der Lußhardtschule für den Schwimmunterricht, den Tatjana Sturm entgegennahm. Sie hat sich für ein Jahr beurlauben lassen und bringt an sieben Tagen in der Woche Kindern das Schwimmen bei. Wie wichtig ihre Arbeit ist, zeigt, dass auf der Warteliste für den Schwimmunterricht mittlerweile fast 900 Kinder stehen.

Für das seit acht Jahren auf Spendenbasis erfolgreiche Schulapfelprogramm nahmen Dagmar Engelhardt und Renate Hettwer vom SPD-Ortsverein ebenfalls eine Spende von Awo-Vorsitzender Renate Schöner entgegen. Eine Spende über die Grenzen Neulußheims ging an den Jugendtreff Altlußheim. Denn auch aus Altlußheim kamen schon zahlreiche Sach- und Kleiderspenden.

Das Geld kommt aus den Einnahmen der Awo-Kleiderstube, die seit 2010 Menschen mit Textilien versorgt, zunächst im Alten Schulhaus Bau A und seit 2016 in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen im Alten Spritzenhäusel, der Begegnungsstätte der Awo.

Renate Schöner hob bei der Übergabe der Spenden im Jugendzentrum Point dabei die Nachhaltigkeit und das Bewusstsein der Bringer hervor, gut erhaltene Kleidung oder Sonstiges nicht einfach zu entsorgen, sondern es einem umweltfreundlichen Kreislauf zuzuführen. Trotz Corona war es für die Arbeiterwohlfahrt ein erfolgreiches Jahr, hier sei nur das große Angebot vor der Begegnungsstätte im Sommer zu nennen.

Eine tolle Sache, so auch die Empfänger der Spenden, die das Engagement der Awo als wichtigen Beitrag für die Gesellschaft ansehen und betonten, dass die Ehrenamtlichen eine hervorragende und wertvolle Arbeit leisten und dafür großes Lob verdienen.

Und was sagte einer der Spendenempfänger: „Neulußheim kann mächtig stolz auf seine Awo sein. Denn mit den Einnahmen der Kleiderstube, wie im Gespräch gehört, werden nicht nur soziale Einrichtungen vor Ort, sondern auch das Jugendwerk des Awo-Kreisverbandes und die Katharinenhöhe, eine Awo-Einrichtung für krebskranke Kinder, unterstützt. Und auch die Weihnachtsaktion für Bedürftige in Neulußheim ist dem Awo-Team stets ein Anliegen. Die Awo – ein Gewinn für die Gemeinde.“

