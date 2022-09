Neulußheimer erkunden Hühnermobil und starten mit Neptun-Fähre

Neulußheim. Der Verein der Landfrauen trifft sich am Dienstag, 13. September, um 15 Uhr beim Hühnermobil von Familie Brand in Altlußheim. Michael Brand stellt seinen mobilen Hühnerstall und seine Alpakas vor und informiert über die Lebensweise von glücklichen Hühnern. Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein mit Erfahrungsaustausch bei Kaffee und Kuchen beim Hofladen statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsame Abfahrt mit dem Fahrrad oder Mitfahrgelegenheit mit dem Auto um 14.45 Uhr am Rathaus in Neulußheim.

Am Dienstag, 20. September, erkunden die Landfrauen bei einer zweistündigen Fahrt mit der Neptun-Fähre die Heimat auf dem Rhein und Altrhein rheinabwärts und rheinaufwärts. Treffpunkt ist die Anlegestelle in Rheinhausen, um 16 Uhr. Mitfahrgelegenheit am Rathaus in Neulußheim, Abfahrt 15.40 Uhr.

Bei beiden Veranstaltungen sind Interessierte und Gäste willkommen. Anmeldungen bei Elke Lammel, Telefon 06205/39 70 50.