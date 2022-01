Neulußheimer Gemeinderat verabschiedet Haushalt

Neulußheim. Wenn der Gemeinderat Anfang Februar zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2022 zusammenkommt, darf von einer Weichenstellung gesprochen werden. Denn es gilt nicht nur den Haushaltsplan für das laufende Jahr zu verabschieden, sondern auch das Thema Klimaschutz in ein strukturiertes Konzept einzubinden.

Der Haushaltsplan war durch Bürgermeister Gunther Hoffmann schon Ende des vergangenen Jahres eingebracht worden. Die Fraktionen hatten seither Zeit, das Zahlenwerk zu beraten und Anträge zu stellen. Über diese wird bei der Ratssitzung im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Haushaltsplans entschieden.

Der Haushaltsplan war nach seiner Einbringung durch den Gemeinderat bei einer Klausurtagung beraten worden, wodurch sich einige Änderungen ergaben. So rechnet die Kämmerei im Ergebnishaushalt auf der Grundlage der Steuerschätzung des Bundes vom November gegenüber dem Ansatz mit Mehreinnahmen von 14 600 Euro. Hatte der Ergebnishaushalt zuvor einen positiven Saldo von rund 820 000 Euro, so klettert dieser, da noch andere Stellschrauben nachjustiert wurden, auf knapp 845 000 Euro. In der Summe bewirkt dies, dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes leicht über 1,7 Millionen Euro liegt.

Neue Schulden eingeplant

Im Finanzhaushalt ergaben sich bei der Klausurtagung neue Investitionen, so für die Feuerwehr, für ein Klettergerüst im Schickard-Park oder für Planungen der Ortsstraßen und einer Lüftungsanlage für die Lußhardtschule Mehrausgaben von rund 60 000 Euro. Wodurch sich auch der Finanzierungsmittelbedarf erhöht, er steigt um gut 35 000 Euro auf dann 1,24 Millionen Euro. Dennoch, an der geplanten Kreditaufnahme in Höhe einer halben Million Euro soll festgehalten werden.

Der Schutz des Klimas wird nicht nur auf nationaler Ebene immer mehr zum Thema, vor allem auf lokaler Ebene können sich viel kleine Schritte zu einem großen Ganzen addieren. Hier will sich die Gemeinde einreihen und sich per Beschluss für eine Förderung des Klimaschutzes auf kommunaler Ebene aussprechen. Dem Grundsätzlichen wird im Rat sodann die Debatte über die Wahl des Weges folgen.

Die Verwaltung schlägt vor, den Weg der Fokusberatung gemeinsam mit der Kliba einzuschlagen. Bei diesem Instrument wird es darum gehen, in einem ersten Schritt den Ist-Zustand zu ermitteln, Klimaschutzziele festzulegen und das weitere Vorgehen abzustimmen. In einem eigenen Antrag spricht sich die Fraktion der Grünen dafür aus, ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ zu erstellen. Der Hauptunterschied dabei ist die Einbeziehung der Bürger, die sich in Workshops einbringen können. Wie die Verwaltung anmerkt, sind in der Gemeinde schon viele Maßnahmen umgesetzt worden, von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern über die Installation eines Blockheizkraftwerks in der Lußhardtschule oder die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Ort. Weshalb die Frage aufgeworfen wird, ob es überhaupt eines Konzepts bedarf.

Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Ratssitzung eingeladen. Für Besucher gilt die 3G-Regel und während der gesamten Sitzungsdauer ist eine FFP2-Maske zu tragen. Impf- oder Genesenennachweise sowie ein Ausweisdokument sind vorzulegen.