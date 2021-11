Neulußheimer Gewerbeverein vertagt die Feier

Neulußheim. In diesem Jahr feiert der Verein, dem aktuell über 70 Mitglieder angehören, sein 40-jähriges Bestehen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten 1981 unter anderem Karl-Heinz Butz (Rollladen Butz), Klaus Ultzhöfer (Metzgerei), Rolf Huber (Blumen) und Peter Wirth (Versicherungen), der den Vorsitz bis April 2016 innehatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit über fünf Jahren steht Katja Brömmer (EventWerk Veranstaltungs- und Cateringservice) an der Spitze des Vereins. Damals wie heute heißt die Motivation: „Fahre nicht fort, kaufe im Ort!“ Die Mitgliedsfirmen zeigen Kundennähe, Innovation und hohe Qualität, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Viele Unternehmen existieren seit Generationen und trumpfen mit Erfahrung.

Die Zielsetzung von Katja Brömmer vor fünf Jahren, mit dem Gewerbeverein eine positive Nachhaltigkeit in der Bevölkerung zu erzeugen und damit Raum für ein erfolgreiches Firmenleben entstehen zu lassen, ist ihr bis zum Pandemieausbruch mehr als gelungen. Dabei wurde sowohl auf das Bewährte und Bestehende gesetzt als auch auf neue Ideen. Des Weiteren wurde die Satzung zeitgemäß überarbeitet und eine Homepage erstellt, die bei Joachim Schwarz (Fahr-Rad Schwarz) in besten Händen liegt.

Das bislang letzte große Event des Vereins war die Gewerbeschau im März 2020 in der Hardthalle. Die erste Leistungsschau hatte bereits 1984 stattgefunden. Betriebe wie die Bäckerei Bauer und Rollladen Butz waren schon von der ersten Stunde mit von der Partie und haben bis heute mit der nächsten Generation keine Ausgabe ausgelassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ebenso wurden vom Verein neue Akzente gesetzt, die traditionelle Zunftbaumaufstellung wurde auf den Messplatz verlegt und in diesem Zuge ein kunterbuntes Spektakel für groß und klein.

Ohne Corona hätte dieses Jahr der fünfte Tanz in den Mai in der Turnhalle am Messplatz stattgefunden. Und was ist ein Jubiläum ohne Fest? Der gesamte Vorstand war sich während seiner ersten Sitzung nach über einem Jahr im Fischerheim „Beim Schorsch“ einig: „Sobald wir in eine gewisse Normalität nach der Pandemie zurückfinden, wird es ein großes Jubiläumsevent für die Bevölkerung und die Mitgliedsfirmen geben.“

Da nach Corona leider während Corona ist, wurde in der Vorstandssitzung beschlossen, dass auch in diesem Jahr wegen Versammlungsverboten und anderen Maßnahmen weder eine Mitgliederversammlung noch eine Hauptversammlung stattfinden. Die Posten der Vorstände bleiben weiterhin interimsmäßig bis zur nächsten Hauptversammlung 2022 besetzt. zg

Info: Weitere Informationen zum Gewerbeverein Neulußheim unter www.gewerbeverein-neulussheim.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3