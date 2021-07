Neulußheimer Senioren genießen ersten Kaffeenachmittag nach der Pause

Neulußheim. Die Pandemie ist noch nicht bewältigt, dennoch braucht es Orte, um Kraft zu schöpfen und aufzutanken. Die Veranstaltung Aktiv im Alter ist so ein Ort. Den über 40 Neulußheimer Senioren, die der Einladung ins evangelische Gemeindehaus gefolgt waren, sah man deshalb die Freude des Wiedersehens nach 16 Monaten der langen und schwierigen Zeit des Abstands und der Beschränkungen an. Bei der letzten Aktiv-im-Alter-Veranstaltung im März 2020, als die Senioren mit Bildern in die Gärten und Schlösser der Loire entführt wurden, ahnte noch niemand, dass sich das Leben aller mit der Corona-Pandemie verändern würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrerin Katharina Garben hatte den Kaffeenachmittag, der von Gemeinde und Kirchengemeinde getragen wird, unter das Motto „Geh aus mein Herz und suche Freud“ gestellt. Pfarrer Paul Gerhardt hat das Kirchensommerlied nach dem 30-jährigen Kriegs 1653 komponiert und mit Karin Haaß und Gerhard Müller am Klavier lebten die Zeilen im evangelischen Gemeindehaus wieder auf.

Zeit miteinander verbringen

„Freude, dass man Zeit füreinander und miteinander hat, auch wenn noch längst nicht alle heute wieder hier sein können und man auch von einigen lieben Menschen Abschied nehmen musste, die fest zu Aktiv im Alter gehörten“, so Garben. „Manche Senioren seien noch sehr vorsichtig, andere haben es fast verlernt, aus dem Haus zu gehen, um sich mit anderen zu treffen“.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Reilingen Überwältigende Solidarität: SC 08 bringt Güter im Konvoi zum Nürburgring Mehr erfahren AGV Harmonie Frauen singen nun die erste Stimme Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Alter Bahnhof Veranstaltungen ruhen derzeit noch Mehr erfahren

„Sommer, Strand, Sonnencreme, Leichtigkeit und Unbeschwertheit, Eis essen und Pommes am Blausee, wie auch immer der eigene Sommergeschmack aussieht“, so Garben, Sommer sei die Zeit der Überfülle. Der Reichtum der Gaben Gottes in der Natur sei mit jeder Faser spürbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch wenn die Bilder der Flutkatastrophe und die Erfahrungen der Corona-Zeit einen herunterziehen wollen und die ersten dunklen Wollen der Pandemie am Horizont auftauchten, so solle man sich Gottes Gaben, die Sehnsucht nach Freude und Sommergeschmack nicht ausreden lassen. Paul Gerhardts Wunsch nach dem Paradiesgarten, in dem die verzweifelte Suche nach Trost Platz hat und die Hoffnung, dass etwas gut ausgehen möge, auch wenn es gar nicht danach aussieht, werde zum Hoffnungsbild der Überwindung von Leid und Tod. Paul Gerhardt habe mit seinem Lied einen realistischen Blick auf das Leben hier und jetzt gelenkt.

Infos aus dem Gemeinderat

Bürgermeisterstellvertreter Heinz Kuppinger blickte in seinen Grußworten noch einmal auf das harte und bittere Jahr mit all seinen Herausforderungen zurück. Durch die Impfungen sei ein wenig Normalität zurückgekehrt und er freute sich, das er heute bei den Senioren zu Gast sein darf. Wenn Menschen wie in der Flutkatastrophe so grenzüberschreitend zusammenstehen, mache ihn das persönlich optimistisch, was das Miteinander angeht.

Was aktuell in Neulußheim ansteht, so berichtete er, dass es mit dem Innenausbau der neuen Kultur- und Sporthalle vorangeht. Trotz schwieriger Zeiten in der Bauwirtschaft sei mit der Fertigstellung Anfang 2022 zu rechnen.

Die Carl-Benz-Straße werde deutlich vor Weihnachten fertig und mit dem nächsten Großprojekt in der Zeppelinstraße wird Anfang August begonnen. Mit den überbrachten Wünschen von Bürgermeister Hoffmann wünschte er den Senioren ein nettes Beisammensein und ließ es sich nicht nehmen, bei ihnen Platz zu nehmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Gespräch verweilt

Alexandra Özkalay brachte ihrer Freude Ausdruck, „ihre“ Senioren, die sie eine lange Zeit nicht gesehen habe, zu begrüßen und ihnen allen einen schönen Nachmittag zu wünschen. „Verweilen Sie in guten Gesprächen und lassen Sie sich vom Team Aktiv im Alter direkt am Tisch mit Kaffee und Kuchen verwöhnen.“

Pfarrerin Katharina Garben und Vikarin Joanna Notheis spürten bei ihren Gesprächen an den Tischen, wie sich die Senioren über das Wiedersehen in der Gemeinschaft nach vielen Monaten Stillstand freuten und alle hoffen, dass bald eine neue Zusammenkunft möglich ist. rhw