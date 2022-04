Neulußheimer SPD sammelt für Hockenheimer Tafel

Neulußheim. Dass man auch in diesen immer noch von Abstand geprägten Zeiten hilfreich tätig sein kann, zeigten die Neulußheimer Sozialdemokraten mit ihrem Spendenaufruf für die Hockenheimer Tafel. Bereits vor Weihnachten war man überwältigt über die Spendenfreudigkeit der Bürger.

Den Tafeln kommt immer mehr an Bedeutung zu. Steigende Preise und geringe Einkommen zwingen viele Familien, sich über sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Eine Vorratshaltung ist wegen knappen Geldes nicht möglich. Supermärkte, Bäckereien und anderen Geschäfte sind zwar großzügig, aber auch sie bestellen ihre Waren immer knapper.

Der Bitte, bei dieser Sammlung auch für Ostern Schokolade und Süßes für die Kinder der Familien zu stiften, kamen fast alle Spender nach. Die Naschereien wurden vom Ortsverein vorsortiert und am letzten Tag der Sammlung den Mitarbeitern der Tafel überreicht.

Die Hockenheimer Einrichtung mit ihren Ehrenamtlichen leiste hervorragende soziale Arbeit und verdiene, so die beiden Vorsitzenden des SPD Ortsvereins Miriam Walkowiak und Jutta Menssen, erneut Unterstützung. Für Menschen, die in eine schwierige, finanzielle Situation kommen und bei vielen, deren Rente nach einem langen Arbeitsleben nicht ausreicht, sind die Tafelläden ein Segen, so die Initiatoren.

Trotz der Wetterkapriolen ließen es sich die Spender nicht nehmen, die bereitgestellten Körbe zu füllen. Mit einer Geldspende einer Geschäftsfrau konnte am letzten Sammeltag noch viel Benötigtes gekauft werden. Ergebnis: Über 40 große Körbe mit Lebensmitteln konnten an die Tafel übergeben werden. Die Initiatoren des SPD-Ortsvereins sind dankbar, wie solidarisch sich die Bevölkerung trotz steigender Lebensmittelpreisen gezeigt hat. Auch die stellvertretende Kreisvorsitzende Neza Yildirim schaute vorbei. Nicht mit leeren Händen, sondern mit Lebensmitteln und etlichen Schokohasen für das bevorstehende Osterfest.

Sie dankte Gemeinderat Hanspeter Rausch, Gemeinderätin Renate Hettwer und Altgemeinderätin Dagmar Engelhardt für ihr unermüdliches, soziales Engagement und vor allen Dingen für die erneute erfolgreiche Durchführung der Tafelladen-Spendenaktion.