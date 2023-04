Neulußheimer Verein Bürgerhilfe und Kulturförderung bestätigt Vorsitzenden

Neulußheim. Bei der Hauptversammlung blickte Vorsitzender Werner Krauß vor den interessierten Mitgliedern auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: „Im vergangenen Jahr haben wir einen besonderen Fokus auf die Intensivierung unserer Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Da wir uns für die Menschen in Neulußheim engagieren und auch die kostenlose Hausaufgabenbetreuung der Gemeinde finanziell unterstützen, hat der Vorstand das Gespräch mit den Gemeinderatsfraktionen und dem evangelischen Kirchengemeinderat gesucht, um uns und unsere Arbeit vorzustellen.“

Zudem waren die Vorstandsmitglieder Gisela Birk, Dr. Jutta Hartmann und Ursula Geberth mit einem Infostand am Schulfest der Lußhardt-Schule und beim Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde mit einen Infostand vertreten. Kassenwart Michael Bamberg brachte die Homepage www.buergerhilfe-neulussheim.de auf den neuesten Stand, sodass nun alle Vereinsinformationen digital abrufbar sind.

„Damit haben wir viel positive Resonanz erhalten, sowohl von den Fraktionen als auch von den Bürgern“, zeigt sich Werner Krauß zufrieden. „Kein Wunder also, dass unsere Veranstaltung mit dem Heidelberger HardChor so schnell wie noch nie ausverkauft war. Auch war die Mitgliederentwicklung positiv und nicht zuletzt erhielten wir verstärkt Einzelspenden.“

Lußhardtschule Neulußheim wird durch Herzenprojekt unterstützt

„Und somit können wir unsere Ziele weiterhin umsetzen“, ergänzt zweite Vorsitzende Gisela Birk. „Der Schwerpunkt liegt in der Förderung der kostenlosen Hausaufgabenbetreuung an der Lußhardtschule, die wir bereits seit vielen Jahren finanziell unterstützen. Ein Herzensprojekt für uns bleibt zudem die Förderung des Schwimmunterrichtes an der Lußhardt-Schule.“

Durchweg positiv war der Kassenbericht von Michael Bamberg, der die geschilderte erfreuliche Entwicklung mit seinem Zahlenwerk unterstrich.

Ohne Überraschungen und einstimmig verlief die Wahl verschiedener Vorstandsposten, die für zwei Jahre gewählt wurden. Die anderen Vorstandsmitglieder waren im Vorjahr für zwei Jahre gewählt worden.

Wahlen zum Vorstand Vorsitzender Werner Krauß, zweite Vorsitzende Gisela Birk. In ihren Ämtern bestätigt wurden Wolfgang Weber als Kassenrevisor und Marianne Kippenhan als Beisitzerin.

Mit der Ankündigung der für 2023 geplanten Kulturveranstaltung schloss Vorsitzender Werner Krauß die Mitgliederversammlung. Fest gebucht ist für den 10. Dezember die evangelische Kirche für ein Konzert mit Özer Dogan und seinen Chören. Der bekannte Vollblutmusiker verspricht allerbeste Unterhaltung und ein volles Haus.