Neulußheims Bürgermeister Hoffmann sieht Kommune bei Klimaschutz bereits gut aufgestellt

Neulußheim. Vor acht Jahren schlossen die kreisangehörenden Kommunen mit dem Rhein-Neckar-Kreis eine Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz, die nun vom Gemeinderat fortgeschrieben wurde. Mit der Vereinbarung bekennen sich die Unterzeichner zu den Zielen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg und dem Klimaschutzpakt mit der Landesregierung. Ziele dabei sind die Verringerung von klimaschädlichen Emissionen, der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand – Stichwort klimaneutrale Verwaltung bis 2040.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Ziele zu erreichen, werden verschiedene Aufgaben definiert. So wird der Kreis dafür zuständig sein, die Bürger in den Kommunen über die Kliba zu informieren, jährliche CO2-Bilanzen für die Kommunen zu erstellen und diese auf ihrem Weg hin zur klimaneutralen Verwaltung zu begleiten. Hinzu kommt die Durchführung regelmäßiger Netzwerktreffen.

„Hausaufgaben gemacht“

Hoffmann: „Wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht“, verweist der Bürgermeister auf zahlreiche Maßnahmen, von der Umstellung der Beleuchtung auf LED, die Installation von Photovoltaikanlagen bis hin zu Blockheizkraftwerken für die Einrichtungen seiner Gemeinde.

Gerade der Ukraine-Krieg zeige, wie wichtig die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoff sei, forderte Monika Schroth, Energie dort zu erzeugen, wo sie verbraucht werde. Eine der wichtigsten Forderung der Vereinbarung, schon seit 2014, sei die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, das in der Gemeinde noch immer fehle, so die Grüne. Insgesamt waren in ihren Augen die Punkte der Vereinbarung alle sinnvoll und notwendig, die genannten Ziele jedoch zu allgemein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Man könne auch ohne Konzept aktiv sein, argumentierte der Bürgermeister, während Rausch in dem Papier einen Schritt in die richtige Richtung sah, der jedoch noch nicht in allen Köpfen angekommen sei. Auch er unterstrich die Notwendigkeit eines Klimaschutzkonzeptes, worauf Hoffmann feststellte, dass es sich beim Klimaschutz um einen langen Weg handle, „auf dem wir viele kleine Schritte machen“. Allerdings mit Maß, so der Bürgermeister mit Blick auf die klimaneutrale Verwaltung. Würde man diese sofort in Angriff nehmen, „dann sprechen wir über einen zweistelligen Millionenbetrag“. Natürlich koste die Umsetzung der Klimaschutzziele Geld, stellte Ingeborg Bamberg fest, aber dies gelte auch für die Nutzung fossiler Brennstoff.

Nach dem einstimmigen Votum des Rates zählt nun auch die Gemeinde Neulußheim zu den 54 Kreiskommunen, von denen die Fortschreibung der Kooperation unterzeichnet wird.