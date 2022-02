Niesen führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Neulußheim. Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat ein Mann in Neulußheim wegen eines kurzen Niesanfalls verursacht. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Der 34-Jährige war am Freitag mit einem Bagger in der Albert-Schweitzer-Straße unterwegs gewesen als er - wie er es der Polizei anschließend berichtete - plötzliche hatte niesen müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die kurze Unaufmerksamkeit wegen des Niesens war der Fahrer das Lenkrad verrisen, was zu dem Unfall führte. Im Bereich der Einmündung zum Lerchenweg blieb der Mann mit seiner Arbeitsmaschine zunächst an einem Mercedes hängen, welcher auf einen dahinter geparkten Seat geschoben wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Verletzte gab es nicht.