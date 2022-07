Nistkasten für Batman & Co.

Neulußheim. Dem TV Lußheim sind seine beiden Sportarten Tennis und Boule sehr wichtig, darauf richtet sich verständlicherweise fast alles aus. Dabei hat der Verein auch immer die Natur in und um seine Sportanlage im Blick. Der Begriff Nachhaltigkeit wird beim TVL schon seit Jahren mit Leben gefüllt. Und seit Kurzem hat auch „Batman“ ein neues Zuhause auf dem Gelände.

Auf acht roten Ascheplätzen jagen die Tennisspieler des TVL den Filzbällen hinterher. Ascheplätze? Der Begriff ist irreführend. Denn selbstverständlich müssen für den Belag der Tennisplätze keine Bäume verbrannt werden, deren Asche verstreut wird. Was im Volksmund Asche heißt, ist Ziegelmehl, das aus gebrochenen Klinkersteinen und Dachpfannenscherben gewonnen wird und somit ein Recyclingmaterial ist. Dabei greifen die Hersteller in der Regel auf Fehlchargen zurück, die die Hersteller aus der Tonindustrie aufkaufen. Das Rohmaterial wird zerkleinert. In der Regel entsteht ein Mehl mit einer Körnung von zwei Millimetern.

2 Bilder Alte Tennisbälle werden dem Recycling-Kreislauf zugeführt. © Hartmann

Wenn Eis und Schnee von den Tennisplätzen verschwunden sind und sich kein Frost mehr in den darunter liegenden Schichten befindet, müssen sämtliche Tennisplätze mit einer neuen Ziegelmehldecke instand gesetzt werden. Von der oberen Deckschicht, die eine Gesamtstärke von 20 bis 30 Millimeter aufweist, wird die obere Verschleißschicht (zwei bis drei Millimeter) abgetragen. Dann wird frisches Tennismehl aufgetragen. Das bedeutet, dass jedes Jahr rund 2,5 Tonnen benötigt werden, um einen Sandplatz für eine Saison fit zu machen.

Damit sich das Ziegelmehl verfestigt, müssen die Plätze bewässert werden. Das ist nicht nur für den Platz gut, sondern auch für jegliches Grün, das mit Wärme und Sonneneinstrahlung ideale Wachstumsbedingungen hat. Dabei verzichtet der TVL auf Unkrautvernichtungsmittel, um Löwenzahn und Co. in Schach zu halten. Beim TVL besteht für jeden Platz eine Patenschaft. Das bedeutet, es kümmert sich immer eine Mannschaft um einen Platz. Regelmäßig legen die Aktiven nach dem Training Hand an, jäten Unkraut oder schneiden Sträucher zurück, die über den Zaun wachsen.

Blumenwiese eingesät

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Bouleplatz wurde mit Erfolg eine Blumenwiese angelegt. Die Blumensamen kamen von der Gemeinde aus der „Aktion für mehr Blütenvielfalt“. Bereits jetzt tummeln sich unzählige Insekten dort und es können Eidechsen beobachtet werden. In den Bäumen hängen Nistkästen, die als Kinderstube für Meisen und andere Vogelarten dienen. Von der Clubterrasse kann man entspannt den fleißigen Eltern beim Versorgungsflug zusehen. Seit einigen Tagen hängt in der Nähe von Platz eins die erste Fledermausbox. Die Tennisspieler des TVL warten mit Spannung, ob die in den frühen Abendstunden aktiven Fledermäuse die neue Behausung annehmen.

Bewährt hat sich schon seit Jahren beim TVL die Teilnahme an einer Tennisball-Recyclingaktion. Über zwölf Millionen Tennisbälle werden jährlich in Deutschland gespielt und landen oft im Hausmüll. Der TVL führt die Bälle seit Jahren einem Recyclingkreislauf zu. Ausgediente Bälle landen in einer gelb-schwarzen Box. Ist diese voll, wird sie von einem Paketservice an eine Recycling-Firma geliefert. Aus den Bällen entstehen dann neue Produkte – unter anderem Beläge für Tennisplätze. Der TVL ist also sehr nachhaltig unterwegs und freut sich immer über neue Mitspieler. zg