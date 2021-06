Noch sind einige Plätze frei

Neulußheim. Im Präsenzgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr, in der Kirche sind noch Plätze frei. Anmelden kann sich jeder telefonisch unter 06205/3 11 30 oder per E-Mail unter neulussheim@kbz.ekiba.de im Pfarramt. Auch für spontane Besucher ist meistens noch ein Platz frei.

Es geht am Sonntag um Stress in der Familie. Damit haben viele Menschen Erfahrung. Die biblische Geschichte erzählt davon, wie Brüder es schaffen sich wieder miteinander zu versöhnen nach vielen Jahren Streit und Vorfällen, die nur schwer zu vergeben sind. Die Lieder werden von einer kleinen Gruppe des Kirchenchores gesungen.

Neu ist, dass alle Besucher ab sofort unter der Maske mitsingen dürfen. Außerdem dürfen Angehörige ersten Grades wieder zusammen sitzen, auch wenn sie unterschiedlichen Haushalten angehören.

Pfarrerin Katharina Garben, Vikarin Joanna Notheis, Organist Gerhard Müller, Kirchendienerin Marina Siedler, der Kirchenchor und viele andere freuen sich auf den Gottesdienst und bereiten eifrig vor. zg

