Nordische Melodik mit viel Klangfarbe

Neulußheim. „Wir freuen uns alle auf das Konzert am Sonntag in der evangelischen Kirche, die jungen Musikerinnen und Musiker fühlen sich in der dortigen Atmosphäre einfach wohl“, blickt Klaus Eisenmann auf das Konzert am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der evangelischen Kirche.

Schließlich ist es nicht das erste Gastspiel des Jugendsinfonieorchesters der Musik- und Kunstschule Bruchsal in Neulußheim, bei dem Klaus Eisenmann das hohe Niveau des Orchesters präsentieren kann, das vor vier Jahrzehnten gegründet wurde und das der erfahrene Neulußheimer Dirigent seit 2006 leitet und zur Extraklasse geformt hat. Dies wird durch die vielen internationalen Erfolge des Orchesters eindrucksvoll untermauert.

Dänisches Werk

Ausgewählt für das Konzert in der Neulußheimer Kirche hat man ein Werk, mit dem der 1817 geborene dänische Komponist Niels Wilhelm Gade bereits im Alter von 24 Jahren einen Kompositionswettbewerb gewann. Mit der in Leipzig uraufgeführten und von Felix Mendelssohn-Bartholdy dirigierten Ouvertüre „Nachklänge von Ossian“ wurde Gade mit einem Schlag berühmt. Seine Musik galt als leidenschaftlich und voll Lebendigkeit. Bei seinen Werken ließ sich der Däne stets von nordischer Literatur inspirieren und neigte zu entsprechender volksliedhafter Melodik.

Der 1890 verstorbene Dirigent und Komponist verfasste Stücke der Kammer-, Orchester-, Klavier- und Orgelmusik. Zusätzlich ist er bis heute für seine dramatischen Werke und Kantaten wie „Der Strom“ oder „Elverskud“ bekannt.

„Der schier unglaubliche Reichtum an Klangfarben und eine nicht zu überhörende wehmütig nordische Moll-Melancholie machen den besonderen Reiz dieses Werkes aus,“ fasst Klaus Eisenmann zusammen. Nicht umsonst habe schließlich selbst der Dichter Ludwig Uhland von der „Poesie dieses Werkes“ geschwärmt.

Der zweite Teil des sonntäglichen Konzertes ist ebenso von musikalischer Individualität geprägt. Das Jugendsinfonieorchester der Musik- und Kunstschule Bruchsal wird das bekannteste Werk des russischen Komponisten Modest Petrowitsch Mussorgsky, „Bilder einer Ausstellung“ aus dem Jahr 1874 präsentieren. ba