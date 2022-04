„Oase“ im Grünen lädt zum Verweilen ein

Neulußheim. Die Lussheimer Hundefreunde haben nicht nur ein Trainingsgelände für ihre vierbeinigen Lieblinge, sondern auch ihre Vereinsgaststätte mit großzügigem Außenbereich. Was lag also näher, als das darin befindliche Restaurant „Oase“ zu taufen, denn hier ist der Name Programm.

Die Gemütlichkeit setzt sich aber auch im Inneren fort. Nach umfassender Renovierung wechseln sanfte Grüntöne mit Holz ab und über die breite Fensterfront schweift der Blick ebenfalls ins Grüne. Die Sitzmöbel sind modern und bequem, alle Voraussetzungen sind also für einen angenehmen Restaurantbesuch gegeben.

Die neuen Pächter bringen 40 Jahre Gastronomieerfahrung mit: Sakis und Dina Kaskani bewirten die Gäste mit einer reichhaltigen Auswahl griechischer Spezialitäten und deutscher Klassiker. Die Karte reicht von bekannten Grillgerichten von Schwein, Rind, Lamm und Huhn bis zu einer breiten Auswahl an Fischgerichten.

Auch Ofenspezialitäten stehen im Menü. So wird täglich frisches Moussaka gebacken, auch Lammhaxe wird zubereitet. Der griechische Klassiker Gyros darf ebenso wenig fehlen wie Rinderleber. Auch wer Schnitzel oder Rumpsteak liebt, wird auf der Karte fündig. Besonders hervorzuheben ist die Auswahl an Beilagen. Neben den Standards sind auch überbackene Kretanische Kartoffeln, frisch gebratenes Gemüse und Bratkartoffeln wählbar. Abgerundet wird das Angebot von einer großen Getränkekarte mit fairen Preisen.

Die Lussheimer Hundefreunde haben die sanitären Anlagen auf Vordermann gebracht und komplett renoviert. Der Verein hat zurzeit 260 Mitglieder und bietet fast täglich Trainingsstunden für deren Haustiere. Für gerade einmal 30 Euro Jahresbeitrag wird den Vierbeinern, aber auch den begleitenden Zweibeinern, viel Abwechslung geboten. Wer auf zwei Rädern kommt, findet bei der Oase über 50 Stellplätze, aber auch Autofahrer haben im Eichelgartenweg immer einen freien Parkplatz. Die Gaststätte bietet sich auch für Familienfeiern wie Geburtstage, Kommunion, Konfirmation oder Hochzeiten an. Dann kann a la Carte bestellt werden oder ein Menü vorab abgestimmt werden. Alle Gerichte können für Selbstabholer zum Mitnehmen bestellt werden.

Das Restaurant ist täglich außer dienstags von 16 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags öffnet man bereits um 11.30 Uhr bei durchgängig warmer Küche bis in die späten Abendstunden. mib

