Offene Probe bringt neue Sängerinnen

Neulußheim. Mitgliederversammlungen gehören im Allgemeinen nicht zu den spannendsten Ereignissen. Zumal, wenn der Verein seit mehr als zehn Jahren vom gleichen Vorstandsduo durch alle Höhen und Tiefen geleitet wird. Dennoch konnte sich der Vorstand des AGV nicht nur über zahlreiche Sängerinnen, sondern auch über das Erscheinen etlicher Fördermitglieder freuen.

Wie immer gab Vorsitzende Heike Ullrich einen Rückblick auf das vergangene Jahr, das nun schon zum dritten Mal im Zeichen von Corona gestanden hatte. Schon zu Beginn des Jahres mussten zahlreiche Proben abgesagt werden und dann, zur großen Enttäuschung aller, auch das Geburtstagskonzert im Oktober, obwohl über verlängerte und Zusatzproben zeitlich fast alles ausgeglichen werden konnte. Aber dann schlug eine Krankheitswelle ordentlich zu. Nichtsdestotrotz schafften es die Sängerinnen von Women’s Voice, 2022 einige Auftritte zu absolvieren.

Partnertreffen ein Höhepunkt

Die besonderen Höhepunkte des Jahres waren zum einen die offene Chorprobe im Juli. Bei einer Probe unter freiem Himmel, mit Zuschauern und leckeren Getränken, fanden im Anschluss fünf neue Sängerinnen den Weg in den Chor. Zudem konnten zwei pausierende Sängerinnen reaktiviert werden. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, freute sich die zweite Vorsitzende Daniela Hertenstein.

Zum anderen fand im September endlich das häufig verschobene Treffen mit dem Nicodéchor der Partnergemeinde Langebrück statt. Ein mehrtägiger geselliger Ausflug mit mehreren kleinen Auftritten, Stadtbesichtigungen und einer wunderbaren Feier an Dresdens Elbufer hatte der Gemeinschaft riesigen Spaß gemacht, wie Heike Ullrich resümierte.

Alles in allem war es aber ein eher schwieriges Jahr. Auch finanziell musste der auf gesunden Beinen stehende Chor ein bisschen Federn lassen. Am Ende der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die Vorsitzende dankte nochmals allen für ihr Engagement und auch der Gemeinde Neulußheim. Denn dort habe man immer ein offenes Ohr für den Chor und seine Bedürfnisse.

Filmrückblick aufs Jubiläum

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung bot der Vorstand allen die Möglichkeit zum gemeinsamen Kinoabend. Bei Speis und Trank wurde das Video einer der Aufführungen des choreigenen Musicals „Wenn Träume reisen“ angeschaut. „Dieses Musical hatten die Sängerinnen 2011 anlässlich des 100-jährigen Bestehens des AGV aufgeführt. Geschichte, Texte, Musik, Darsteller – alles selbst gemacht. Und darauf sind die Frauen heute noch stolz“, so Ehrenvorsitzende Renate Hettwer.

Jetzt sind die Sängerinnen mit ihrem Dirigenten Bernd Schmitteckert voller Vorfreude auf ihr Konzert am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Neulußheim. Und natürlich ein bisschen im Probenstress. zg/hu