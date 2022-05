Online gehts rasend zu den Daten in Neulußheim

Neulußheim. Homeoffice statt Pendeln, Serienstreaming statt Fernsehen, Internettelefonie statt Festnetz: Neulußheim hat die Chance auf die Anbindung an das Glasfasernetz, mit dem die Bürger in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können. Dafür startet Deutsche Glasfaser am Montag, 30. Mai, die Nachfragebündelung.

„Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland und treibt den Glasfaserausbau schnell und unbürokratisch voran“, schreibt sich das Unternehmen. Dafür sei es auf die Unterstützung der Neulußheimer angewiesen. „Bis 15. Juli können die Anwohner als Teil der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Anschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten.“ Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen würden, stünde dem Ausbau nichts mehr im Wege, so das Unternehmen.

Die Kommunalverwaltung und Deutsche Glasfaser hatten einen Kooperationsvertrag geschlossen und damit den ersten Schritt Richtung digitale Zukunft gemacht. „Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den ländlichen Raum in Deutschland flächendeckend mit stabiler und zukunftssicherer Infrastruktur zu versorgen. Wir bringen die Erfahrung und die Technologiekompetenz mit, die für einen schnellen Glasfaserausbau erforderlich sind. Dabei sehen wir uns als verlässlicher Partner der Kommunen und Menschen vor Ort und setzen auf eine enge Zusammenarbeit“, so Jörg Blum, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. Die neue Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte im Ausbaugebiet und schaffe die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. „Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.“ Sobald Deutsche Glasfaser das Projekt in Neulußheim abgeschlossen hat, prüfe der Netzanbieter die Möglichkeit, sein Engagement auf Neulußheim auszuweiten.

Das Team von Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf während eines Informationsabends für die Neulußheimer. Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch persönlich beraten. Der Informationsabend findet am Montag, 30. Mai, im Haus der Feuerwehr in der Kornstraße 65 statt. Beginn ist um 19 Uhr. Im Verlauf einer Präsentation werden die Besucher nicht nur über Deutsche Glasfaser und das Projekt in Neulußheim informiert, sondern haben auch die Möglichkeit, den Experten ihre Fragen zu stellen. Jörg Blum steht mit seinem Beraterteam Rede und Antwort. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.deutsche-glasfaser.de