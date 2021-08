Optimismus überrascht

Neulußheim. Bundestagskandidatin Neza Yildirim sieht es nicht als eine Pflicht, sondern als eine angenehme Verpflichtung an, im Gespräch mit den Bürgermeistern ihres Wahlkreises zu erfahren, wo der Schuh drückt und wo die Bundespolitik helfen und unterstützen kann. Politik muss gemeinsam mit den Menschen gemacht werden, so Yildirim. Nur wenn man weiß, wie vor Ort die Lage ist und Gespräche mit den Verantwortlichen geführt werden, fühlten sich die Bürger mitgenommen und verstanden.

Obwohl sich die Themen der bereits besuchten Gemeinden oft gleichen, war ihr Gespräch mit Bürgermeister Hoffmann, das gemeinsam mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Hanspeter Rausch und der stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsvereins Jutta Menssen geführt wurde, für Neza Yildirim sehr aufschlussreich.

„Wie ist die aktuelle Situation zur Pandemie in Neulußheim, insbesondere die hohen Belastungen der Verwaltung bei der Umsetzung der Vorgaben? Das Thema Schule, Präsenzunterricht und die Diskussion um die Anschaffung von Luftfiltergeräten“, so Yildirim.

Neben den hohen Anschaffungskosten für solche Geräte sowie dem großen Aufwand für die Wartung sieht Bürgermeister Hoffmann als ersten Schritt für alle Klassenzimmer die Anschaffung von Messgeräten zur Kontrolle der Luftqualität als bessere Lösung an, damit regelmäßiges Lüften gewährleistet werde. Lüften sei zurzeit immer noch das beste Mittel. Das befürworte auch der Gemeinderat.

Bezahlbarer Wohnraum ist ein Schwerpunktthema Yildirims. Grundstückspreise, hohe Baukosten und immer mehr Auflagen zum Klimaschutz seien große Hindernisse, sich Eigentum zu schaffen. An einigen Beispielen konnte sie aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen bereits Vorhaben, auch kostengünstig, realisiert werden könnten.

Zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz konnten Bürgermeister Hoffmann und Hanspeter Rausch gute Beispiele aufzeigen, wie Neulußheim mit energetischer Sanierung der meisten öffentlichen Gebäude, dem Neubau der Kultur- und Sporthalle in Holzständerbauweise oder der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED auf dem richtigen Weg sei. Die SPD-Fraktion mache sich bereits seit Jahren stark für dieses Thema im Vergleich zu anderen Gemeinden, die noch in der Konzeptphase seien, so Rausch.

Vom Klimaschutz zu den aktuellen Hochwasserereignissen war die Frage Yildirims, wie die Gemeinde bei einem solchen Ereignis vorbereitet sei. 100-prozentiger Schutz kann nie möglich sein, so Hoffmann. Jedoch investiere die Gemeinde seit vielen Jahren in den Aufbau und Unterhalt ihrer Kanalisation, weshalb vollgelaufene Keller nur noch sehr selten seien. „Kanalerneuerungen mit den Folgen von Straßensperrungen sind für die betreffenden Anwohner nicht immer leicht“, so Hoffmann, seien aber manchmal unabdingbar“.

Trotz aller aktuellen Probleme war Neza Yildirim überrascht, dass Bürgermeister Gunther Hoffmann, im Vergleich zu anderen Amtskollegen, mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft schaut. Bei der Frage, was er sich von der Bundespolitik wünsche, nannte Hoffmann weniger Bürokratie und einen deutlich schnelleren Ausbau der Datenleitungen mit Glasfaser.

