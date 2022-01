Ort soll grüner werden

Neulußheim. Die Gemeinde ist nicht reich, aber solide finanziert. Wie sich aus dem Haushaltsplan ergibt, den der Rat am Donnerstag, 3. Februar, verabschieden soll. Im Ergebnishaushalt gelingt es ihr, die ordentlichen Aufwendungen, 14,7 Millionen Euro, durch die ordentlichen Erträge, 15,5 Millionen Euro, auszugleichen, es ergibt sich ein Plus von über 800 000 Euro – mit anderen Worten, die laufenden Einnahmen decken die laufenden Kosten.

Im Finanzhaushalt, in dem die Investitionen dargestellt werden, ist eine Kreditaufnahme von 500 000 Euro eingeplant, bei geplanten Vorhaben im Volumen von fast drei Millionen Euro eine vertretbare Größe. Zumal die Investitionen, unter anderem für den Bau der Kultur- und Sporthalle sowie die Erweiterung des Hauses der Feuerwehr – allein für diese zwei Maßnahme sind drei Millionen Euro veranschlagt – dem Ausbau der Infrastruktur dienen. Wie auch die Mittel, die in die Sanierung von Straßen oder Spielplätze fließen. Womit gleichzeitig der Wohnwert der Gemeinde gesteigert wird.

Wohnwert steigern

In der sanierten Carl-Benz-Straße sind Baumpflanzungen vorgesehen. In einem Antrag zum Haushaltsplan fordern Grüne, SPD und WfN einen Etat für die Neuanpflanzung von Bäumen im gesamten Ortsgebiet. © Lenhardt

Denn wie gesagt, die Gemeinde ist nicht reich. Wie ein Blick in den Haushalt zeigt. So plant die Kämmerei mit Einnahmen bei der Gewerbesteuer von 1,4 Millionen Euro, doch der Anteil der Gemeinde bei der Einkommenssteuer wird mit 4,5 Millionen Euro taxiert, mit jährlich steigender Tendenz – in der Gemeinde wird mehr gelebt als gearbeitet, weshalb der Begriff Wohnqualität für sie eine große Bedeutung hat. Noch deutlicher wird die Abhängigkeit der Gemeinde von den Schlüsselzuweisungen.

Insbesondere der Finanzausgleich, er wird auf Einnahmen in Höhe von 3,9 Millionen Euro geschätzt, ist für die Gemeinde wichtig, ist er doch Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Hinzu kommen die Kommunale Investitionspauschale, knapp über 700 000 Euro, und der Familienlastenausgleich, 360 000 Euro, sodass die Schlüsselzuweisungen fast die Größe von fünf Millionen Euro erreichen. Die Höhe der Zuweisungen wird aufgrund verschiedener Parameter berechnet, deren Basis in der Regel die Einwohnerzahl bildet, sodass sich der Wohnwert auch hier widerspiegelt.

Mehr Geld für Bäume

Diesen Wohnwert zu steigern, darauf zielen auch die Anträge der Fraktionen ab, die, folgte der Rat ihrer Gesamtheit, wohl mit dafür sorgen können, dass Neulußheim grüner wird, sich mehr blühende Stellen im Ort finden. Aber auch der Erhalt der Infrastruktur spielt bei den Anträgen eine Rolle.

Die Fraktion der Freien Wähler stellt für das laufende Haushaltsjahr drei Anträge. Sie fordert eine Planungsrate für die Erneuerung und den Ausbau der Rundlaufbahn und des Kleinspielfeldes sowie der beiden Segmente vor und hinter dem Ernst-Langlotz-Platz – alles auf dem Olympia-Sportgelände. Ferner wollen die Freien Wähler die westliche Seite des Gehwegs in der Albert-Schweitzer-Straße, zwischen Mozartstraße und schwarzem Grund, gepflastert sehen. Und letztlich wollen sie 30 000 Euro für den Kauf von Luftfiltern in den Haushalt eingestellt wissen, die in der Schule ausprobiert werden sollen.

Gleichfalls eine Investition von 30 000 Euro fordert ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen und WfN. Mit dem Geld sollen verteilt über das gesamte Ortsgebiet Bäume gepflanzt werden – beispielsweise vor dem Rathaus, in der Ortsmitte, am Messplatz oder am Bahnhof. Mit dieser Maßnahme soll die Gemeinde auf die in Folge der Klimaerwärmung zu erwartenden Hitzetage im Sommer vorbereitet werden. Bäume haben eine kühlende Funktion und wirken der starken Überhitzung versiegelter Flächen vor.

Auf den Einbau einer Belüftungsanlage in der Lußhardtschule und der Kindertagesstätte Pusteblume zielt ein Antrag der Fraktion „Wir für Neulußheim“ (WfN). In beiden Fällen soll die Anlage mit einer Wärmerückgewinnung gekoppelt werden. Damit will WfN erreichen, dass trotz des durch die Corona-Pandemie erzeugten Zwang zum Lüften die Investitionen der Gemeinde zur Energieeinsparung nicht verpuffen.

Gleich mehrere Anträge stellt die Fraktion der Grünen. So macht sie sich für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts stark – der Punkt wird im Anschluss an die Haushaltsberatungen behandelt – und spricht sich für die Anschaffung eines Klettergerüstes für den Julius- Schickard-Spielplatz aus. Gleichzeitig soll im Schickard-Park ein Basketballplatz angelegt werden.

Für die Ortsmitte wünschen sich die Grünen eine Fahrrad-Reparatur-Station, wie es schon 30 von ihnen im Rhein-Neckar-Kreis gibt. Für die Bücherei soll ein Tablet angeschafft werden und die Einrichtung soll erneut an der Aktion „Heiß auf Lesen“ teilnehmen. Und letztlich wünschen sich die Grünen, dass erneut kostenlos Saatgut für Blühpflanzen an die Haushalte abgegeben wird.

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung stehen ferner das Klimaschutzkonzept, Anfragen, Bekanntgaben und Verschiedenes. Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen.

Für Besucher der Sitzung gilt pandemiebedingt die 3G-Regel. Während der gesamten Sitzung haben sie eine FFP2-Maske zu tragen. Nichtimmunisierte Besucher haben nur Zutritt bei Vorlage eines Antigen-, oder PCR-Testnachweises. Die Besucher werden daher gebeten, ihre Test-, Impf- oder Genesenennachweise sowie ein amtliches Ausweisdokument bereit zu halten. Impfnachweise sind in digital auslesbarer Form vorzulegen.