Ostermarkt im Alten Bahnhof

Neulußheim. Man kann ihn schon als lieb gewonnene Tradition bezeichnen: Am Sonntag, 12. März, findet der Ostermarkt der Landfrauen in Neulussheim statt. Von 12 bis 17 Uhr zieht ein Hauch von Ostern und Frühling in die Räumlichkeiten des Alten Bahnhofs ein – und natürlich der Duft nach köstlichen und selbst gebackenen Kuchen und Torten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während im Untergeschoss die Hobbykünstler bunte Frühlingskreationen und zauberhafte Osterdekoration anbieten, begrüßen die Landfrauen die Besucher im Obergeschoss mit Kaffee und Kuchen. Zahlreiche Stücke Kuchen und Torte können vor Ort verzehrt oder mit nach Hause genommen werden.

Unter den Hobbykünstlern finden sich viele „Wiederholungstäter“, die als Aussteller schon jahrelang dabei sind. Liebhaber von Kunstwerken aus Treibholz, handgefertigten Seifen, handgefertigten Figuren und wunderschönen Gestecken, werden also auch in diesem Jahr fündig. zg