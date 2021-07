Papiersammlung in Neulußheim: SC Olympia spendet den Erlös

Neulußheim. Unter gewohnten Corona-Bedingungen findet am Samstag, 31. Juli, von 9 bis 12 Uhr auf dem Neulußheimer Messplatz an der Goethestraße eine Papiersammlung des SC Olympia statt: Die Anlieferer bleiben im Auto sitzen, die Helfer entnehmen das Papier direkt aus dem Kofferraum. Zur An- und Abfahrt können alle Zufahrten benutzt werden. Bitte der Veranstalter: Auf die Einweiser achten und den Anweisungen Folge leisten.

Hintergrund: Angesichts des verheerenden Schadens durch die Flutkatastrophe hat sich der Sportclub Olympia entschlossen, den Erlös der Sammlung für die Hilfsaktion der Schwetzinger Zeitung zugunsten der Flutopfer zu spenden. Vorsitzender Jürgen Saam wird den Betrag noch aufstocken – eine Spendenkasse steht auch bei der Sammlung bereit.