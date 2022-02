Paten für Finanzierung von Igelkörben gesucht

Neulußheim. Als Martina Baumann im Internet einen Zeitungsbericht über die Igelkörbe in Ketsch sah, postete sie diesen Artikel auf Facebook und adressierte an die Gemeinderäte den Wunsch, solche Igel-Winterquartiere auch in Neulußheim aufzustellen. Martina Baumann ist erfahren im Umgang mit den Stacheltieren. Ihren ersten Igel fand sie auf dem Grab ihrer Eltern und pflegt ihn seitdem. Der zweite wurde ihr von der Wildtierhilfe Sandhausen anvertraut.

Igel sind als Schädlingsbekämpfer wichtig für die Ausgewogenheit unseres Ökosystems und haben es immer schwieriger, in den Gemeinden Schutzraum zu finden. Mit der Aufstellung solcher Igelkörbe kann ein wertvoller Beitrag zum Schutz dieser Tiere geschaffen werden.

Friedhof wäre geeignet

Die CDU-Fraktion hat sich auf Baumanns Anregung hin in Ketsch informiert, wo sechs dieser Igelkörbe stehen, unter anderem auf dem Baumlehrpfad. Fraktionsvorsitzender Thomas Birkenmaier war von der Idee, sehr angetan: „Mit relativ wenig Aufwand kann viel für den Tier- und Umweltschutz erreicht werden.“ „Auf dem Friedhof wäre ein geeigneter Platz für eine Igelunterkunft. Oder in Neubaugebieten, wo es weniger Schutzräume gibt“, ergänzte Thorsten Jakobi. Auf Martina Baumanns Aufruf hin haben sich sogar Bürger gemeldet, die eine Patenschaft für solch einen Igelkorb übernehmen würden.

Der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Andreas Sturm freut sich sehr über die Spendenbereitschaft der Bevölkerung und wird seitens der Union einen Igelkorb stiften. Bürger, die Interesse an der Patenschaft für einen Igelkorb haben, können sich unter E-Mail kontakt@cdu-neulussheim.de oder Telefon 06205/3 64 05 71 beim Vorsitzenden Andreas Sturm melden. Die CDU-Fraktion wird der Verwaltung eine Liste potenzieller Igelkorb-Paten zu ihrem im Gemeinderat gestellten Antrag einreichen. zg