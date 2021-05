Per Maus durchs Gotteshaus

Neulußheim. Wenn das Coronavirus überhaupt etwas Positives bewirkt hat, dann in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung im Land. Vieles, was vor der Pandemie noch undenkbar war, wird nun großflächig zur täglichen Praxis, beispielsweise Homeoffice, Homeschooling oder Konferenzen im digitalen Raum. Ganz zu schweigen von Gottesdiensten, die auf Youtube-Kanälen übertragen werden oder „Tagen der offenen Tür“, die gleichfalls nur noch virtuell stattfinden können.

So auch im evangelischen Kindergarten im Podey-Haus. Dort stand Leiter Christian Lörch vor der Frage, wie er seine Einrichtung Eltern, die auf der Suche nach einem Betreuungsplatz sind, vorstellen kann. Hilfe fand er in dem Neulußheimer Martin Karger und dessen Firma „Tour 360“. Karger hat sich auf die Digitalisierung von Gebäuden und Innenräumen spezialisiert, so dass diese hinterher im virtuellen Raum erkundet werden können, fast wie wenn man tatsächlich den Fuß über die Schwelle gesetzt hätte. Wer sich einen Eindruck von dieser Technik machen möchten, dem sei ein Besuch auf der Homepage unserer Zeitung (www.schwetzinger-zeitung.de) empfohlen. Denn auch die neuen Redaktionsräume in Schwetzingen wurden von Karger digital erfasst und können im Internet erkundet werden.

Basisdaten auf einen Blick

Vom evangelischen Kindergarten war der Weg gedanklich nicht weit in die Kirche, in der Karger bei Pfarrerin Katharina Garben buchstäblich offene Türen einrannte. Denn die Idee, das Kircheninnere zu digitalisieren, bietet auch in der Zeit nach Corona jede Menge Möglichkeiten. In der Kirche, merkt die Pfarrerin im Gespräch mit unserer Zeitung an, finden viele Konzerte statt, werden Ausstellungen gezeigt.

Mit einem digitalen, begehbaren 3D-Plan haben Chöre oder Künstler die Gelegenheit, sich die Kirche vorab anzuschauen, können sie sehen was möglich ist und sich schon bevor sie in der Gemeinde sind, einen Eindruck vom Inneren des Gotteshauses machen.

Garben will den virtuellen Raum gleichfalls nutzen, um die Kirchengemeinde und ihr Angebot vorzustellen. Dazu soll der virtuelle Plan mit Infopunkten versehen werden, hinter denen sich Fenster verbergen. Wer dann am heimischen Rechner mit der Maus durch die Kirche streift, für den öffnet sich beispielsweise beim Taufbecken ein Fenster, in dem alles zum Thema Taufe zu erfahren ist. Oder die Orgel wird zum Infopunkt für Kirchenmusik, die Kanzel zum Gottesdienstanzeiger und die Kirchenmauer erzählt von der Architektur der Kirche. Die Liste möglicher Links ist noch größer und zeigt, dass sich anhand der Projektion alle Basisinformationen zur evangelischen Kirchengemeinde im Internet abrufen lassen. aw