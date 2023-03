Pirouetten und Co.

Neulußheim. Point-Leiterin Yvonne Diehm holte nun den Ausflug in die Eishalle Wiesloch nach, der in den Faschingsferien wegen Krankheit nicht stattfinden konnte. Neun Teilnehmer freuten sich auf den Ausflug, darunter sieben Kinder, die noch nie zuvor Schlittschuh laufen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstaunlicherweise klappte es bei allen sehr gut! Viele profitierten von ihrer Erfahrung mit Inlinern, sodass manch eine oder andere gar nicht wie ein Anfänger wirkte und sogar eine Drehung hinlegte. Manche Kinder nahmen die Eislauf-Hilfe zur Unterstützung dazu, aber auch hier zeigte sich nach einiger Zeit, dass sie sich immer sicherer fühlten und mit FSJ‘lerin Emily Keil oder Alexandra Krikke (ehrenamtliche Helferin) an der Hand liefen, bis sie sich es dann sogar auch mal alleine trauten.

Auch die erfahrenen Kinder stellten sich als prima Lehrer für die Anfänger heraus, so dass jeder Teilnehmer stolz auf sich und seine erlernten Eislaufkünste war. Vielen hat es so großen Spaß bereitet, dass sie gleich am Folgetag wieder her kommen wollten. zg