Pkw gerät in Gegenverkehr

Neulußheim. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 22. August, gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße von Waghäusel in Richtung Hockenheim, der L 560, in Höhe der Abfahrt Neulußheim-Süd.

Nach ersten Informationen ist ein mit vier Personen besetzter 3er BMW in Richtung Hockenheim unterwegs. Kurz vor Neulußheim-Süd kommt das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem in Richtung Karlsruhe fahrenden Opel Astra zusammen. Insgesamt werden bei dem Unfall fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Offenbar musste auch eine unbeteiligte Autofahrerin medizinisch versorgt werden. Neben sieben Rettungswagen und zwei Notärzten war der Rettungshubschrauber vor Ort.

Die L 560 war noch bis in die Abendstunden hinein für die Unfallaufnahme gesperrt.