Platz wird zum illegalen Schleichweg

Neulußheim. Die Meldung einer Bürgerin an den CDU-Ortsverband konnte Vorsitzender Andreas Sturm kaum glauben und musste sich rückversichern: Eine Person sei beim Verlassen der Arztpraxis fast von einem Pkw erfasst worden, der den Platz an der neuen Ortsmitte zwischen Arztpraxis, Bäumen und der zwischen den beiden Gebäuden errichteten Sitzgelegenheit als Abkürzung benutzt habe, um auf die Parkplätze an der St.-Leoner-Straße zu kommen.

Die CDU-Fraktion hat sich vor Ort ein Bild von der Neugestaltung des Platzes gemacht und dazu die Beirätin der Anwohner der St.-Leoner-Straße 16, Claudia Klöckl, eingeladen. Klöckl hatte auch beobachtet, dass Autos von der Straße „Zum Messplatz“ kommend in die neue Ortsmitte eingefahren sind – nah an der Arztpraxis vorbei zum Einparken. Als Lösung, dies zu verhindern, favorisierte Fraktionsvorsitzender Thomas Birkenmaier einen Poller am hinteren Ende, um das Einfahren der Autos zu verhindern.

Abfalleimer fehlen

Ein weiteres Problem vor Ort sei die Verschmutzung. Im Sommer würden dort Eisbecher stehen gelassen, jetzt finden sich immer wieder Dosen, Kaugummipapier und Zeitungen.

Thorsten Jakobi stellte fest, dass es in diesem Bereich keine Mülleimer gebe, die jedoch an solch einem Treffpunkt unerlässlich seien, denn auch Patientinnen und Patienten der Arztpraxis dürften einen Mülleimer für Mitgebrachtes suchen. In einem festen Rhythmus müsste dieser öffentliche Platz gereinigt werden.

Die CDU-Fraktion versprach der Vertreterin der Anwohner Claudia Klöckl die entsprechenden Anliegen im Gemeinderat mit einem entsprechenden Antrag zu adressieren. Ria Lehmayer berichtete vom Antrag der CDU-Fraktion, die Erkenntnisse der Verkehrsbehörde umsetzen zu lassen, um im Bereich der neuen Ortsmitte für mehr Sicherheit zu sorgen.

Verkehrsplanung anpassen

Wie die CDU-Fraktion vor Kurzem bei einem Besuch bei der Arztpraxis festgestellt habe, erhöhte sich hier das Patientenaufkommen, weshalb auch die Verkehrsplanung entsprechende Rahmenbedingungen setzen müsse, denn Fußgänger, Fahrradfahrer und Autos würden in diesem Bereich zunehmen.

Mit einem „Vorfahrt gewähren“-Schild an der Ausfahrt der Parkplätze, der Einzeichnung des Gehwegs und einem verkehrsberuhigten Bereich innerhalb der Wohnbebauung könnten hier gute Resultate erzielt werden, so die CDU-Fraktion in ihrer Pressemitteilung. zg