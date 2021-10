Plötzlich war der Gesang ein gefährliches Hobby

Neulußheim. Es war schon etwas anders dieses Mal, denn die Jahreshauptversammlung des Chorverbandes Kurpfalz Schwetzingen konnte nicht wie sonst üblich durch Live-Chorgesang eröffnet werden. Dafür kam „Spirit of Brotherhood“ – ein Online Chorprojekt des Badischen Chorverbandes 2021 – über Lautsprecher zu Gehör.

Willkommensgrüße der Verbandsvorsitzenden Daniela Hertenstein galten sowohl den anwesenden Vereinsvertretern, von denen nicht alle gekommen war, als auch Landtagsvizepräsident Daniel Born und dem Landtagsabgeordneten Andre Baumann, die beide Grußworte an die Versammlung richteten. Baumann meinte: „Wer singt, betet doppelt“ oder dass Orte, wo man zum Singen zusammenkomme in diesen Zeiten wieder sehr wichtig geworden seien.

Ganz bewusst hat die Verbandsvorsitzende die Politiker eingeladen, denn die Chorverbände benötigen unter anderem nicht nur „ Kulturzuschüsse“, sondern es war ihr ein Herzensanliegen, dass die Abgeordneten gerade in diesen schweren Zeiten die Belange der Chöre mitnehmen und in ihre Arbeit im Landtag einfliessen lassen.

Dem intensiven Tätigkeitsbericht 2019 der Vorsitzenden war zu entnehmen, dass etliche Veranstaltungen und Seminare nicht so gut besucht waren, einige sogar abgesagt oder verschoben werden mussten. Zudem hätten sich einige Mitglieds-chöre aufgelöst, so auch der Frauensingkreis Brühl. Zum Glück könnten viele Sängerinnen in der neuen Gruppe der Chorgemeinschaft Brühl „LadyPur“ weitersingen. Ihr Dank galt Gerd Scherer, der mit seinem Vorstandsteam sehr engagiert das Chorleben in Brühl weiterbestehen lasse. Die Ehrungsmatinee im November 2019 in Neulußheim sei überwältigend gut besucht gewesen und eine harmonische sowie gelungene Veranstaltung, der die Teilnehmer großes Lob zollten.

Da seitdem keine zentralen Ehrungsmatineen mehr stattfinden konnten, haben die Verbandsvorstandsmitglieder in diesem Jahr entsprechende Ehrungen in den Vereinen vorgenommen. Im Februar 2022 endet diese Verfahrensweise.

Dann kam im vergangenen Jahr Corona und das einst gesündeste Hobby der Welt wurde zum gefährlichen Freizeitvergnügen. Ängste und Unsicherheiten prägten besonders Vereine mit hoher Altersstruktur. Fragen, wie Chorleiter weiter finanziert werden sollen und wie lange das alles noch geht, schwirrten umher.

Zuflucht zu digitalen Proben

Die technikaffinen Chöre fanden schnell Wege, sich weiterhin zu treffen oder online zu proben – und das waren nicht wenige. Viel Kreativität der Vorstände war gefragt, um die Sängerinnen und Sänger bei Laune zu halten. Vom Badischen Chorverband wurden immer wieder unterstützende Ideen und Förderungen in Aussicht gestellt und umgesetzt.

Der Chorverband Kurpfalz Schwetzingen konnte einen Corona-Zuschuss an seine Mitgliedsvereine überweisen, auch für 2021 ist dies beschlossen. Daniela Hertenstein, die den Vorsitz 2019 übernommen hat, galt der Dank der Mitgliedsvereine für die hervorragende Arbeit für den Chorgesang, noch dazu in Zeiten von Corona.

Den Bericht von Verbandschorleiterin Maria Löhlein-Mader, die wegen anderer Termine entschuldigt war, verlas Verbandsfrauenbeauftragte Gaby Oberhardt. „Die Jahre 2020 und 2021 werden wohl in die Geschichte eingehen als die größte Chorkrise seit 1945“, hieß es. Aber alles Schlechte hat auch etwas Gutes – die Pandemie habe vielen die Augen geöffnet und verdeutlicht, wie wichtig gemeinsames Musizieren und insbesondere das Singen im Chor für eine gut funktionierende Gesellschaft seien. Auch die politischen Entscheidungsträger müssten dies zur Kenntnis nehmen.

Sowohl Born als auch Baumann vertraten die Meinung, dass es eine große Aufgabe der Politik in den nächsten Monaten und Jahren sein werde, die Gesangs- und Kulturvereine zu unterstützen, entsprechende Förderprogramme und Ähnliches müssten erarbeitet werden.

Einen Einblick in die umfassenden Zahlen des Kassenberichts gewährte Verbandsschatzmeister Reinhard Bertram. Auch er hatte einiges zu bewältigen in diesen Zeiten. Revisorin Roswitha Kolb dankte ihm und bestätigte eine korrekte und übersichtliche Buchhaltung. Bei den Wahlen wurde die Arbeitszeitverlängerung aller Funktionsträger bis zur nächsten Hauptversammlung im März einstimmig bestätigt. Eine sichtliche Freude war es Daniela Hertenstein, mit herzlichen wohltuenden Worten Schatzmeister Reinhard Bertram für 15 Jahre im Amt, und Heidi Günther für fünf Jahre als Pressereferentin auszeichnen zu dürfen.

Im Anschluss entstand eine sehr rege, lebhafte Aussprache. Die Vereinsvertreter sprachen von ihren vielen Sorgen und Nöten und über das Weiterbestehen. Manche Chöre proben schon wieder, andere haben Probleme, da keine geeigneten Räume seitens der Gemeinden zur Verfügung stünden. Wegen der Bestimmungen und der Abstandsregelung sei dies ein großes Problem für die Vereine. Viele Fragen waren zu diskutieren. Gut, dass die beiden Landtagsabgeordneten alles mitbekommen haben, so konnten sie sich ein Bild davon machen, wie es an der Basis des Chorgesangs aussieht.

Eine lange, aber sehr lebendige Versammlung ging schließlich zu Ende aber nicht ohne Dank an „Women‘s Voice“ für die Vorbereitung des Saales. hgü