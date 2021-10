Plüschtiere sind erlaubt

Neulußheim. Die evangelische Kirchengemeinde führt eine Kleidersammlung für Bethel von Montag, 8. November, bis Donnerstag, 11. November, durch.

Für die Kleidersammlung dürfen gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe paarweise bündeln) abgegeben werden. Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte gehören nicht in die Sammlung.

Die Kleiderspenden können am evangelischen Gemeindehaus montags bis mittwochs von 9.30 bis 13 Uhr, am Donnerstag, 11. November, von 14 bis 18 Uhr, abgegeben werden. Die Kleidersäcke sollten am überdachten Eingang des Gemeindehauses abgestellt werden. zg