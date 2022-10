Premiere für Kirchenlieder und ruhige Einkehr

Neulußheim. Gottesdienst auf dem Kerweplatz, geht das? „Warum nicht“, so Pfarrerin Katharina Garben, nachdem die rund 150 Gottesdienstbesucher nach dem starken Regen am Morgen mitten auf dem Kerweplatz bei schönstem Sonnenschein Platz genommen hatten. Zum allerersten Mal Kerwegottesdienst auf dem Kerweplatz – ein langgehegter Wunsch des Heimatvereins.

Mit Worten aus Psalm 98, die man auch über der Eingangstür der Kirche findet – „Singet, rühmet und lobet“ – begrüßte Kirchengemeinderat Dr. Ralf Wagner die vielen Gottesdienstbesucher und dankte allen, die diese Veranstaltung ermöglichten.

„Wir schlittern von einer Krise in die andere“, so Pfarrerin Katharina Garben. „Unser Leben findet dennoch statt, und es gilt mit planen, hoffen, beten, durchzuhalten.“

Fragen an fünf Bürger

Von Zukunft und Hoffnung erzählt der Song von Lotte und Max Giesinger. Und mit diesem Song, vorgetragen von Karin und Roland Haaß, schlug Pfarrerin Katharina Garben die Brücke mit Fragen an fünf Neulußheimer Bürger: Philipp Merkel, Jugendtrainer vom SC Olympia, Luisa Ullrich von den Schülerfreunden Lußhardtschule, Gemeinderat Hanspeter Rausch, Sigrid Beck, Vorsitzende des TBG Germania, und Karlheinz Kuppinger, stellvertretender Bürgermeister. Was bereite ihnen gerade Sorgen und was gebe ihnen Mut für die Zukunft?

Sorgen bereitet Hanspeter Rausch die Bewahrung der Schöpfung, der Umweltschutz. Die derzeitige prekäre politische Lage und das Ausnutzen, auch für Hass und Lügen.

Sigrid Beck sorgt sich, wie die Welt für ihr Enkelkind aussehen wird und ob die weiteren Generationen ihres Vereins bereit sind, ihre Freizeit für die Allgemeinheit zu opfern. Diese Sorge hat selbst der junge Philipp Merkel. Familienmensch Luisa Ullrich sorgt sich um die Jugend und die Familie und die unsichere Zukunft. Karlheinz Kuppinger um die existenziellen Nöte und Einschränkungen durch die Energiekrise und die Kriegshandlungen auf der ganzen Welt mit der größten Sorge eines größeren Krieges.

Krise als Chance

Was allen Hoffnung und Mut gibt: Dass Menschen in Krisen über sich hinauswachsen, die Weltgemeinschaft nach Lösungen sucht und näher zusammenrückt. Wenn Familie und Gesellschaft, sprich die Neulußheimer, zusammenhalten, könne jede Krise eine Chance für einen Neuanfang sein. Sich kümmern um Schwache und der Rückhalt in Familie und Verein, das sind Dinge, die Mut machen. Da waren sich alle einig.

„Was unsere Seele aufatmen lässt, bleibt als Erlebnis in unseren Herzen“, so Pfarrerin Garben in ihrer Predigt. „Prophet Jeremia fand schon große Worte und Gedanken zum Frieden, der Hoffnung und des Friedens für die Zukunft. Unser Leben geht weiter. Die Gedanken Gottes sind über uns und fordern uns heraus. Uns alle verbindet das Vertrauen auf Gott, dass er uns nicht fallenlässt“.

Mit gemeinsam gesungenen Liedern, begleitet von Gerhard Müller am Piano, Ronald Mummert an der Gitarre und Georg Oberst am Schlagzeug, sowie den Fürbitten, Abkündigungen durch Kirchengemeinderätin Tanja Löschmann, dem Vater Unser und dem Segen ging der erste Kerwegottesdienst in der Geschichte Neulußheims zu Ende.

Nach dem Gottesdienst blieb bei vielen Besuchern die Küche kalt, denn die SC-Jugend lud zum Mittagessen mit Schnitzeln, Kartoffelstampf und Rotkraut ein. Und wer Lust auf Shopping am Sonntag hatte, konnte sich mit Jubiläumsrabatt zum 100-jährigen Bestehen im Schuhhaus Weick umsehen. rhw