Pro und Contra Baum

Neulußheim. Mit einer Tagesordnung, die sicherlich einigen Gesprächsbedarf in sich birgt, wird sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 29. April, im Haus der Feuerwehr befassen. Unter anderem steht einmal mehr die Sanierung der Carl-Benz-Straße auf der Agenda – genauer gesagt die Frage, wie viele Bäume in ihr künftig für Schatten sorgen sollen oder dürfen.

Der Verwaltung liegt eine Unterschriftenliste von Anwohnern vor, die sich allesamt gegen das Pflanzen von Bäumen aussprechen. Ein leidiges Thema – im Mai vergangenen Jahres hatte der Rat beschlossen, in der sanierten Straße acht Bäume zu pflanzen und versetzte Parkstreifen anzuordnen. Im Oktober desselben Jahres wurde der Punkt nochmals diskutiert, die Zahl der unmittelbar entstehenden Anpflanzungen auf sechs reduziert.

Auch wenn Bürgermeister Gunther Hoffmann die Unterschriftenliste mit vielen Mängeln behaftet sieht – er will nochmals über den Punkt im Rat diskutieren lassen.

In diesem Zusammenhang passt es, dass auch ein Antrag von WfN auf der Tagesordnung steht, der das Gegenteil im Sinn hat – den Erhalt von Bäumen. Ein anderer Antrag, über den der Rat bei seiner Sitzung zu entscheiden hat, kommt von den Grünen – sie fordern den Ausbau des Gemeindevollzugsdiensts.

Neu gefasst werden soll die Satzung der Bücherei, dies ist im Zuge der Einführung der Metropolcard erforderlich. Entscheiden wird das Gremium über einen Antrag des Tennisvereins Lußheim, der für anstehende Maßnahmen auf seinem Gelände um einen Zuschuss bittet. Zum einen muss die Terrasse des Clubhauses saniert werden, zum anderen ist das Beregnungssystem zweier Plätze marode.

Anfragen der Gemeinderäte, Bekanntgaben und Verschiedenes schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. aw

