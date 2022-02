Quote muss stimmen

Spielen Sie Lotto? Und wenn ja, warten Sie auch immer gespannt auf die Quote, was Ihr Dreier oder Vierer für Sie bringt?

Ich besuche gerne an Sonntagen unseren Gottesdienst, der mich für die Woche stärkt. Aber was hat das mit einer Gewinnquote zu tun? Am Ende des Gottesdienstes werden für die Woche Termine bekanntgegeben und auch, was an Opfer und Kollekte der vergangenen Woche gespendet wurde. Mit Opfer und Kollekte werden sinnvolle Projekte, wie beispielsweise Brot für die Welt oder Projekte der eigenen Kirchengemeinde, unterstützt. Da ist jeder Euro dankbar willkommen. Ja Euro. Ich erinnere mich da an meine Konfizeit. Da haben wir schon mal Lire oder einen Knopf in den Klingelbeutel gesteckt, das wurde aber nicht bekannt gegeben.

Was mich jede Woche schmunzeln lässt, ist, dass es Woche für Woche heißt: „Die Kollekte und das Opfer der vergangenen Woche beträgt 105 Euro und 22 Cent oder 71 Euro, 34 Cent.“ Mir gefällt das und ich bin jede Woche auf die Quote, nein auf die Bekanntgabe der Kollekte, gespannt. Denn jeder, aber wirklich jeder Cent, der für Brot für die Welt oder für andere Projekte gegeben wird, zählt.

