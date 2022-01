Rampe soll Ampel ersetzen

Neulußheim. Sie war das Aufregerthema im Sommerloch: Die neue Ampelanlage an der L 560, der alten B 36, die den Gefahrenpunkt an der Abfahrt Neulußheim-Mitte entschärfen soll. Was sie auch tat, der ganze Verkehr kam zum Erliegen, als gleichzeitig die B 39 an Altlußheim vorbei in Richtung Speyer gesperrt und saniert wurde. Nun soll doch eine alte Idee aus Neulußheim aufgegriffen werden und die rechts der Fahrbahn vorhandene Trasse, im Bild ist die Leitplanke zu erkennen, als Auf- und Abfahrt genutzt werden und somit die Ampelanlage überflüssig werden. / aw

