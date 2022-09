Rechtzeitig ans nächste Frühjahr denken

Neulußheim. Blühende (Vor-)Gärten und abwechslungsreich gestaltete öffentliche Grünflächen sind nicht nur für die Insekten- und Vogelwelt ein Gewinn. Auch den Menschen tut ein schönes Umfeld gut: Das ist die Überzeugung der „Wir für Neulußheim“-Gemeinderätinnen Ingeborg Bamberg und Claudia Piorr. Und gleichzeitig die Motivation, sich aktiv für ein schöneres Neulußheim einzusetzen. Und deshalb verschenkt der Verein auch in diesem Herbst wieder Blumenzwiebeln.

Wunschsortiment erstellen

Viele Neulußheimer Bürgern haben sich im letzten Frühjahr über die vielen Tulpen und anderen Frühjahrsblüher gefreut, die nach den grauen Wintermonaten bunte Farbtupfer im Ort bildeten. Und damit es auch im kommenden Frühjahr heißt: „Neulußheim blüht auf“ stehen die Vereinsvertreterinnen am Samstag, 1. Oktober, zwischen 10 und 12 Uhr wieder mit einer großen Auswahl an Blumenzwiebeln neben der Buchhandlung Jutta Dräger bereit. Interessierte können sich am Stand ihr Wunschsortiment wie Tulpen, Narzissen und andere Frühjahrsblüher selbst zusammenstellen. Außerdem freut sich das WfN-Helferteam auf das persönliche Gespräch mit den Bürgern. ib