Reise durch Namibia

Neulußheim. Markus Seidl lädt zur großen Namibia-Rundreise beim Verein der Landfrauen am Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, im Haus der Feuerwehr ein.

Die Besucher erleben den Zauber und die erstaunliche Vielseitigkeit der Wüste: Mondlandschaften von schroffer Schönheit, riesige Sanddünen, ein „versteinerter Wald“, Felsgravuren und urzeitliche Pflanzen, die der Hitze und der Trockenheit zu trotzen vermögen. Umso erstaunlicher ist dagegen der Tierreichtum im Etosha Nationalpark.

Viele Spuren deutscher Kolonialgeschichte finden sich in den Städten des Landes, in denen sogar noch deutsches Brauchtum gepflegt wird. Bei dem Vortrag werden die Hauptstadt Windhoek, der Köcherbaumwald bei Keetmanshoop, der Fish River Canyon, zweitgrößter Canyon der Welt, die Dünen von Sossusvlei, die Spitzkoppe, Weltkulturerbe der Felsgravuren von Twyfelfontein, die Küstenstädte Lüderitz und Swakopmund sowie der Etosha Nationalpark mit abendlicher Tierbeobachtung am beleuchteten Wasserloch, besucht.

Den Gästen wird Landestypisches zum Kosten gereicht. Zu diesem unterhaltsamen Abend ist die Bevölkerung eingeladen. zg