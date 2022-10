Renate Schöner beim SPD-Ortsverein Neulußheim geehrt

Neulußheim. Der SPD-Ortsverein hatte nicht nur zur Hauptversammlung ins Haus der Feuerwehr eingeladen, sondern verband diesen Pflichttermin mit einer anschließenden Ehrungsmatinee.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Vorsitzende Miriam Walkowiak und Jutta Menssen begrüßten die Mitglieder und Jutta Menssen hatte eine Bildpräsentation mitgebracht, die alle Veranstaltungen ab der Online-Hauptversammlung im Mai 2021 aufzeigte.

Herauszuheben war, dass der SPD-Ortsverein mit den Grünen, „Wir für Neulußheim“ und der evangelischen Kirche ein Zeichen mit einer Menschenkette gegen die Montagsspaziergänger an mehreren Montagen im Januar und Februar setzte. Die Erwartungshaltung an die SPD, sich solidarisch mit Schwächeren und Verfolgten zu zeigen, mündete in einen Aufruf für den Frieden, als die Kriegshandlungen in der Ukraine begannen. Wellen habe die Fraktionssitzung im Alten Schulhof geschlagen, bei der es um die Forderung der Markus-Schule nach einem Platz für einen Neubau gegangen sei. Die Anwohner und weitere Bürger hätten entsetzt reagiert.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Statt neuer Schulden alte abgebaut Mehr erfahren Sozialdemokraten SPD Neulußheim besucht neue Räume der Gemeindebücherei Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirche Jugendsinfonieorchester Bruchsal präsentiert sich in Neulußheim kurzweilig Mehr erfahren

Der Rechenschaftsbericht des Kassiers Günter Schöner war erfreulich. Trotz Corona konnte er einen Überschuss in der Jahresrechnung aufzeigen. Fraktionsvorsitzender Hanspeter Rausch berichtete im Anschluss aus dem Gemeinderat.

Einen Bogen von der Geburtsstunde der SPD im Mai 1863 und der Gründung des SPD Ortsvereins Neulußheim 1891 schlug Vorsitzende Jutta Menssen ins Jahr 1972, als Renate Schöner in die SPD eintrat. In diesem Jahr, am 19. November hatte die SPD mit 45,8 Prozent und Willy Brandt ihren größten Erfolg. Mit dem Eintritt von Renate Schöner also zweierlei Erfolg für die SPD.

SPD-Ortsverband Neulußheim: Laudatio für einen „Diamanten“

Landtagsvizepräsident Daniel Born war es wegen seiner langjährigen, familiären Freundschaft zu Familie Schöner eine besondere Freude, die Laudatio auf ihre 50-jährige Zugehörigkeit zur SPD zu halten. Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum habe er sie als Diamant bezeichnet und deshalb falle es ihm schwer, noch eine Steigerung zu finden. Eine der höchsten Auszeichnungen, die ein Parteimitglied bekommen kann, war im vergangenen Jahr die Verleihung der Willy-Brandt-Medaille, die sie und ihr Mann Günter erhielten.

Renate Schöner sei vor Ort ein Fundament des sozialpolitischen Gedankens. Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit aus. Als Kümmerin, auch als Gesicht des Awo-Ortsvereins, schafft sie in vielfältiger Weise die Verbindung zur Gesellschaft. Ein Willkommen findet jeder durch sie in der Awo-Begegnungsstätte mit ihrer Kleiderstube. „Renate ist eine herausragende Botschafterin für unsere Partei“, so Born.

Urkunden, Ehrennadel, Blumen und Geschenke, auch überreicht durch die beiden Vorsitzenden Miriam Walkowiak und Jutta Menssen, erfreuten die Jubilarin sehr. „Mein Herz gehört der SPD, da wird sich in Zukunft auch nichts ändern“, so Renate Schöner.