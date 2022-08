"Rhein vor unserer Haustür" – Vortrag in Neulußheim

Neulußheim. In der Reihe „Aktiv im Alter“ ist der Diplom-Geograf Thomas Kuppinger am heutigen Dienstag, 9. August, 15 Uhr, zu Gast im evangelischen Gemeindehaus. Er stellt den Senioren den „Rhein vor unserer Haustür“ vor.

Wikipedia meint zum Rhein: „Das Gewässer fließt in der Nähe von Altlußheim im Bundesland Baden-Württemberg (Rhein-Neckar-Kreis) vorbei. Weitere Ortschaften in der Nähe sind unter anderem Neulußheim, Oberhausen-Rheinhausen, Speyer, Hockenheim oder Reilingen.“ Was es so noch alles zum Rhein zu sagen gibt, wird Thomas Kuppinger berichten.

Der Vortrag findet im evangelischen Gemeindehaus, St. Leoner Straße 1, statt. Kaffee und Kuchen werden angeboten. Das Gemeindehaus ist barrierefrei erreichbar.